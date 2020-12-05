圖書館偷拍女生如廁 男喜孜孜走出就被管理員活逮

吳姓男子躲在新北市立某圖書館廁所內偷拍女生如廁，歡喜得手才走出女廁，就遭圖書館管理員撞見當場活逮，報警送辦，新北地檢署日前依妨害秘密罪起訴吳男。

起訴指出，吳姓男子今年9月7日中午，趁沒人注意之際，偷偷溜進新北市立某圖書館的女生廁所內，持手機從廁所隔間下方縫隙，偷錄被害女子在隔壁廁所如廁的畫面，時間長約20秒。

吳男得手後，一手拿著手機，一手開門，喜孜孜溜出女生廁所時，正好被圖書館管理員撞見，當場攔下並報警處理。

警方調閱館內監視器畫面，確認吳男於當天下午1時55分1秒走進女廁，於1時55分23秒時走出來，經檢視其手機，發現有竊錄被害女子如廁，約有一段約20秒長的影片。