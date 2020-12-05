「我要給你死」修馬達起爭執 師傅上門理論遭毆傷恐嚇

新北市李姓男子上門替王姓男子維修住家抽水馬達，疑因修理費用起糾紛，不歡而散，李男事後登門理論，雙方再起口角爭執，王竟出言恐嚇還動手打傷人，新北地檢署日前依傷害罪起訴王男。

起訴指出，新北市王姓男子因家中抽水馬達故障，今年7月找李姓男子到三重區住家進行維修，王男不滿修理後收費金額超出預期與李男起糾紛，之後又協調一次仍不歡而散。

「恁爸要給打你死（台語）。」李男第三度上門理論時，持手機全程錄影，雙方在王男住處門口再發生口角爭執，王男不僅口惡言還動手猛推，導致李男右胸及左肩和左上臂挫傷，引起李男不滿，驗傷後氣憤提告。