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影／八旬嬤收繳費單緊張落淚 孫子輩警上門解惑放寬心

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

82歲的柴姓婦人12月2日接到中央健保局健保費繳納通知單，因她不識字，誤以為其逾期未繳費遭罰款或為詐騙，擔心地報警求助，經員警到場詳細查看信件內容，耐心告知緊張到落淚地柴姓老婦，此係為健保轉出通知單無須繳款，她這才放鬆緊繃的情緒，稱讚前來協助的孫輩警「好乖」。

台中市警三分局東區分駐所警員林政穎、何羽涔12月2日中午執行巡邏勤務時，獲報1名老太太需要警方協助，經員警了解，原來82歲的柴姓老婦當天收到中央健保局的健保費繳納通知單，因為她不識字，便請家裡的外籍看護幫忙了解信件內容，外籍看護也是似懂非懂地告訴柴姓老婦，應是某公司的健保繳費通知單。

柴姓老婦得知是繳納通知單後卻越發焦慮，她向員警表示，兒子過去在該公司任職時，將她一起納入公司健保，但今年兒子因為車禍住院，已離開該公司，不知為何又收到健保繳納通知，一邊擔心是否因久未繳款被罰款，也擔心是否遭到詐騙，緊張地邊說邊落淚。

警方安撫柴姓老婦情緒要她先不要緊張，接過該繳納通知單仔細查看，發現信件內容僅係健保轉出的通知單，並不需要繳納任何款項，也不是詐騙，員警指著繳費金額顯示為0元的通知單耐心地向柴姓老婦解說後，她才鬆了一口氣，對於員警的協助，感激地直說員警很乖，感覺就像自己的孫子一樣，當員警向她告別前往他處處事時，柴婦還依依不捨地送到門口，不斷揮手目送員警離開。

警方提醒，如接獲可疑信件或來電，特別是不願主動告知姓名時，切勿因「礙於情面」而任意猜測對方姓名，務必要求對方明確告知姓名，未確認對方真實身分前，切勿透露個人資訊。也請民眾養成查證習慣，若有任何懷疑，不論手機或市話，除可撥打110外，亦可以撥打「165」反詐騙專線，由專人為您說明並研判是否為詐騙事件。

柴姓婦人接到中央健保局健保費繳納通知，誤以為其逾期未繳費遭罰款或為詐騙，擔心地報警，經員警耐心告知緊張到落淚地柴姓老婦，此係為健保轉出通知單無須繳款，她這才放鬆緊繃的情緒。圖／警方提供
柴姓婦人接到中央健保局健保費繳納通知，誤以為其逾期未繳費遭罰款或為詐騙，擔心地報警，經員警耐心告知緊張到落淚地柴姓老婦，此係為健保轉出通知單無須繳款，她這才放鬆緊繃的情緒。圖／警方提供
柴姓婦人接到中央健保局健保費繳納通知，誤以為其逾期未繳費遭罰款或為詐騙，擔心地報警，經員警耐心告知緊張到落淚地柴姓老婦，此係為健保轉出通知單無須繳款，她這才放鬆緊繃的情緒。圖／警方提供
柴姓婦人接到中央健保局健保費繳納通知，誤以為其逾期未繳費遭罰款或為詐騙，擔心地報警，經員警耐心告知緊張到落淚地柴姓老婦，此係為健保轉出通知單無須繳款，她這才放鬆緊繃的情緒。圖／警方提供

健保 詐騙 外籍看護

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