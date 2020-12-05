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影／八德警攔查違停並排車輛 1車4人全非法移工就逮
桃園市八德警分局四維派出所員警昨天傍晚在興豐路發現有1輛廂型車並排停車，上前攔停示意下車受檢，未料車內男女見警上前神色慌張，意圖下車逃竄，員警上前追捕，才發現3男1女全是越南籍的非法移工，最久逃逸2年，平常都在工地打零工維生，八德警方今天指出，警詢後已將4人依違反入出國移民法，移交移民署專勤隊收容。
八德分局四維派出所副所長王韋力、員警許時瑜、張秉閎昨晚在轄內巡邏，行經八德區興豐路時，發現1輛自小客貨車形跡可疑且違停並排，影響交通動線與用路人通行，因此趨前攔查準備取締，沒想到車上全是失聯移工，雖意圖逃亡但仍不敵警力就逮。
警方進一步了解，車上4名非法移工分別在2018年與2019年期間逃逸，4人到處以工地打零工為業，居無定所也無固定工作地點，查緝到案後已移交移民署專勤隊收容。
警方指出，外籍人士逾期停留在台非法工作，易衍生危害社會問題，將持續加強查緝，也請雇主切勿非法雇用外籍逃逸移工，以免觸犯法令，民眾若有發現可主動向警方舉報。
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