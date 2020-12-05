快訊

上午8:30猴硐再度土石流動！ 落石逼1萬立方米 台鐵曝搶修難處

知名國立大學高材生嫁洗碗工 他殺妻被逮前還PO女兒照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／八德警攔查違停並排車輛 1車4人全非法移工就逮

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市八德警分局四維派出所員警昨天傍晚在興豐路發現有1輛廂型車並排停車，上前攔停示意下車受檢，未料車內男女見警上前神色慌張，意圖下車逃竄，員警上前追捕，才發現3男1女全是越南籍的非法移工，最久逃逸2年，平常都在工地打零工維生，八德警方今天指出，警詢後已將4人依違反入出國移民法，移交移民署專勤隊收容。

八德分局四維派出所副所長王韋力、員警許時瑜、張秉閎昨晚在轄內巡邏，行經八德區興豐路時，發現1輛自小客貨車形跡可疑且違停並排，影響交通動線與用路人通行，因此趨前攔查準備取締，沒想到車上全是失聯移工，雖意圖逃亡但仍不敵警力就逮。

警方進一步了解，車上4名非法移工分別在2018年與2019年期間逃逸，4人到處以工地打零工為業，居無定所也無固定工作地點，查緝到案後已移交移民署專勤隊收容。

警方指出，外籍人士逾期停留在台非法工作，易衍生危害社會問題，將持續加強查緝，也請雇主切勿非法雇用外籍逃逸移工，以免觸犯法令，民眾若有發現可主動向警方舉報。

桃園市八德警分局四維派出所員警昨天傍晚攔查併排停車，一舉逮獲車上3男1女全是越南籍的非法移工，今天移交移民署專勤隊收容。記者張裕珍／翻攝
桃園市八德警分局四維派出所員警昨天傍晚攔查併排停車，一舉逮獲車上3男1女全是越南籍的非法移工，今天移交移民署專勤隊收容。記者張裕珍／翻攝
桃園市八德警分局四維派出所員警昨天傍晚攔查併排停車，一舉逮獲車上3男1女全是越南籍的非法移工，今天移交移民署專勤隊收容。記者張裕珍／翻攝
桃園市八德警分局四維派出所員警昨天傍晚攔查併排停車，一舉逮獲車上3男1女全是越南籍的非法移工，今天移交移民署專勤隊收容。記者張裕珍／翻攝

移民署 移工

延伸閱讀

印尼盼矯正措施後 移工入境台灣限制速解禁

移工緩輸台 超前部署到嚴重疏失

新增移工來源國有譜 家總：早就該做了！

印尼尊重台灣暫緩輸入移工 嚴防仲介篩檢造假

相關新聞

是牛排好吃或不要浪費？火警發生他還要再吃一口

台中市西區美村路一家牛排館廚房，今天凌晨2時53分突然起火，火舌及濃煙竄起，當時有10多名顧客在吃牛排，其中1名顧客無視...

知名國立大學高材生嫁洗碗工 他殺妻被逮前還PO女兒照

涉嫌殺害前妻宮姓女子的陳姓男子，原本在餐廳洗碗，後來失業打零工，被殺害的宮女畢業於知名國立大學日文系，為專責譯者，兩人社...

影／千鈞一髮！老翁與油罐車發生內輪差事故 幸運保命

大型車轉彎時出現的「內輪差」常導致車禍意外，苗栗縣後龍鎮台1線、台6線公路路口3日中午發生一起機車與大型油罐車事故，路口...

影／八旬嬤收繳費單緊張落淚 孫子輩警上門解惑放寬心

82歲的柴姓婦人12月2日接到中央健保局健保費繳納通知單，因她不識字，誤以為其逾期未繳費遭罰款或為詐騙，擔心地報警求助，...

影／八德警攔查違停並排車輛 1車4人全非法移工就逮

桃園市八德警分局四維派出所員警昨天傍晚在興豐路發現有1輛廂型車並排停車，上前攔停示意下車受檢，未料車內男女見警上前神色慌...

影／遭討20萬債務街頭飛車追逐 4輛計程車遭波及被撞上

高雄市今天凌晨發生追逐撞車事故，王姓男子積欠盧姓男子20萬元，盧男在市區發現王男行蹤，會同另名友人開貨車追逐，三輛車暗夜...

夜攀八通關古道 失足墜谷亡

廿四歲的黃姓山友計畫廿五小時獨攀秀姑巒山，因未按規畫時間下山，與家人失聯，南投縣消防局獲報組成地面搜救部隊，昨天上午在乙...

影／巴拿馬貨輪擦撞我漁船涉肇逃 海巡協力攔阻蒐證

高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」前天清晨5時多在台南安平外海遭到巴拿馬籍貨輪「恆利HERO INE LUCK」擦撞，導致...

萬華遶境首日狂吸人潮　警加強守望查獲2把刀

一年一度艋舺青山宮遶境正式登場，為期3日的遶境活動前兩日為夜訪儀式，各紅壇吸引上百人觀禮，警方今晚因防制衝突發生，到台北...

陸軍官校工安意外 工人肋骨多處骨折頸椎疑似斷裂

高雄陸軍官校今在架設太陽能板第一期工程時，傳出有一名劉姓工人從3樓墜落到1樓，經送醫後仍急救無效身亡，事故後，高雄市府勞...

影／找議員當面談未果 竟恐嚇要殺人 男子遭強制送醫

新北市呂姓男子今天至板橋區前往一名女性市議員服務處，表示要與議員當面談未果，竟口出狂言，對服務處人員揚言說「我要殺人。」...

影／警查獲偽劣口罩115萬片 並查扣口罩製造機12台

台中市民王姓男子藉由進口大陸口罩機設備機會，謊稱係國家隊口罩機製造商，以測試製造口罩良率為由，大量製作口罩並冒充為醫療用...

熱門新聞

高市一家四口走絕路 鄰居怒嗆社工：人死才來有什麼用

高屏溪畔1家4口輕生 2名孩子疑有健康問題

一家四口悲劇 男主人自尊強曾婉拒社會局幫忙

待轉大富翁大風吹！從北市吹到永和 今晚6時登場

影／台61線西濱竹南路口機車、大貨車碰撞 男大生身亡

影／西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。