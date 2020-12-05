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影／遭討20萬債務街頭飛車追逐 4輛計程車遭波及被撞上

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市今天凌晨發生追逐撞車事故，王姓男子積欠盧姓男子20萬元，盧男在市區發現王男行蹤，會同另名友人開貨車追逐，三輛車暗夜在街道高速行駛，陸續失控撞及路旁計程車行停放的4輛計程車，王男受傷送醫，無生命危險。

凌晨2點多，盧姓男子（35歲）在三民區建工路與大豐路口發現王姓男子（31歲）駕駛轎車停在路旁，盧男夥同另名藍姓男子（37歲）各駕駛轎車與貨車追逐，一路追逐至建工路一家計程車休息站，盧男與王男的轎車陸續失控撞上路旁計程車，藍男的貨車則在後方打住。

發生事故後，王男下車狂奔，盧男不顧王男腳部受傷在後方追趕，直至員警趕到後將兩人分別送醫與帶回派出所，後面透過監視器畫面才循線找到藍男出面說明。

仁武警分局表示，王男受傷無生命危險，雙方宣稱有20萬元債務糾紛，皆無酒駕，共有4輛車行計程車受損嚴重，所幸當時是深夜時分，路上沒有行人，計程車也是空車，不過當事人後續還會面臨求償問題，全案依刑法公共危險罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

高雄市今天凌晨發生追逐撞車事故，王姓男子因積欠債務遭人追逐撞車，波及四輛計程車。記者徐白櫻／翻攝
高雄市今天凌晨發生追逐撞車事故，王姓男子因積欠債務遭人追逐撞車，波及四輛計程車。記者徐白櫻／翻攝

計程車 事故

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