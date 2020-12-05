影／遭討20萬債務街頭飛車追逐 4輛計程車遭波及被撞上

高雄市今天凌晨發生追逐撞車事故，王姓男子積欠盧姓男子20萬元，盧男在市區發現王男行蹤，會同另名友人開貨車追逐，三輛車暗夜在街道高速行駛，陸續失控撞及路旁計程車行停放的4輛計程車，王男受傷送醫，無生命危險。

凌晨2點多，盧姓男子（35歲）在三民區建工路與大豐路口發現王姓男子（31歲）駕駛轎車停在路旁，盧男夥同另名藍姓男子（37歲）各駕駛轎車與貨車追逐，一路追逐至建工路一家計程車休息站，盧男與王男的轎車陸續失控撞上路旁計程車，藍男的貨車則在後方打住。

發生事故後，王男下車狂奔，盧男不顧王男腳部受傷在後方追趕，直至員警趕到後將兩人分別送醫與帶回派出所，後面透過監視器畫面才循線找到藍男出面說明。