是牛排好吃或不要浪費？火警發生他還要再吃一口
台中市西區美村路一家牛排館廚房，今天凌晨2時53分突然起火，火舌及濃煙竄起，當時有10多名顧客在吃牛排，其中1名顧客無視火警，不知是牛排太好吃、或不要浪費？仍照吃不誤，經員工制止後，才匆匆逃生，燃燒面積約20平方公尺，無人員傷亡。起火原因由警方調查。
今天凌晨2時53分，位於西區美村路的牛排館廚房有火煙冒出，中市消防局派遣中港、黎明、中區分隊及大隊部、出動消防車9輛、救護車1輛，人員40名、由大隊組長林建男帶隊前往搶救，在警消全力以水帶灌救下，於凌晨3時34分將火勢滅。
凌晨3時48分第七大隊林組長回報:現場為一樓鐵皮建物商店，後側廚房變電箱及廚房用品起火燃燒，燃燒面積約20平方公尺，無人員傷亡。現場後續起火原因交由大隊火調人員處理。
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