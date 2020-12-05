是牛排好吃或不要浪費？火警發生他還要再吃一口

台中市西區美村路一家牛排館廚房，今天凌晨2時53分突然起火，火舌及濃煙竄起，當時有10多名顧客在吃牛排，其中1名顧客無視火警，不知是牛排太好吃、或不要浪費？仍照吃不誤，經員工制止後，才匆匆逃生，燃燒面積約20平方公尺，無人員傷亡。起火原因由警方調查。

今天凌晨2時53分，位於西區美村路的牛排館廚房有火煙冒出，中市消防局派遣中港、黎明、中區分隊及大隊部、出動消防車9輛、救護車1輛，人員40名、由大隊組長林建男帶隊前往搶救，在警消全力以水帶灌救下，於凌晨3時34分將火勢滅。