影／千鈞一髮！老翁與油罐車發生內輪差事故 幸運保命

大型車轉彎時出現的「內輪差」常導致車禍意外，苗栗縣後龍鎮台1線、台6線公路路口3日中午發生一起機車與大型油罐車事故，路口監視器畫面清楚記錄下車禍情況，77歲老翁騎機車停在油罐車駕駛視線死角內，油罐車轉彎時輾到機車，幸好油罐車及時煞停且防止捲入裝置發揮功能，老翁僅受輕傷，幸運逃過一劫。

竹南警分局初步調查，徐姓老翁3日上午11點16分左右，騎機車與37歲洪姓男子駕駛的油罐車一起在台1線路口處停等紅燈，機車停在油罐車右側視覺死角內，當台1線公路號誌燈號轉換綠燈時，老翁沿台1線北往南方向直行，油罐車則是沿台1線右轉台6線公路，雙方在路口因內輪差發生碰撞，油罐車洪姓駕駛緊急煞停，幸好 油罐車車速不快，且車身防止捲入裝置發揮功能，及時避免將老翁捲入車底。

徐姓老翁受輕傷，經消防人員送往醫，雙方都沒有酒駕情形，肇事原因及責任將進一步釐清。