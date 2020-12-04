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影／巴拿馬貨輪擦撞我漁船涉肇逃 海巡協力攔阻蒐證

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」前天清晨5時多在台南安平外海遭到巴拿馬籍貨輪「恆利HERO INE LUCK」擦撞，導致漁船破損，但貨輪並未停船處理，反而繼續北上肇逃，海巡據報後在東石外海攔下該貨輪，船長允諾由代理公司處理後續民事賠償事宜。航港局則將派人釐清肇事責任。

南海巡隊長李松樵表示，12月2日清晨5時18分接獲第六巡防區轉118報案，高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」在距離台南安平外海11海浬與不知名船隻擦撞，請求到場協處。台南海巡隊立即通知線上巡防艇，5時53分與漁船會合，發現船首及左舷破損，因東北季風過境，海象惡劣，擔心漁船進水發生意外，立即戒護該船返回興達港。

台南海巡隊獲報同時，第六巡防區透過岸際雷達鎖定可疑船隻，經跨區支援，由布袋海巡船艇由北往南攔阻，8時37分在東石外海13海浬攔下該貨輪，發現該貨輪右舷靠近船身中間的部位受損。

李松樵說，透過無線電與船長通話，證實在台南外海與漁船擦撞，並與船務代理公司取得聯繫，表示獲船東的委託，處理後續民事賠償事宜後放行。他表示，海巡單位後續將提供相關蒐證畫面及代理公司相關文件送交船政機關進行海事調查與評議。

台南海巡隊指出，因東北季風過境，海象惡劣，擔心漁船進水發生意外，立即戒護該船返回興達港。記者邵心杰／翻攝
台南海巡隊指出，因東北季風過境，海象惡劣，擔心漁船進水發生意外，立即戒護該船返回興達港。記者邵心杰／翻攝
「勝榮財36號」在距離台南安平外海11海浬與巴拿馬籍貨輪「恆利HERO INE LUCK」擦撞，船首及左舷破損。記者邵心杰／翻攝
「勝榮財36號」在距離台南安平外海11海浬與巴拿馬籍貨輪「恆利HERO INE LUCK」擦撞，船首及左舷破損。記者邵心杰／翻攝

海巡 南海 興達港

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