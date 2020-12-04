影／巴拿馬貨輪擦撞我漁船涉肇逃 海巡協力攔阻蒐證

高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」前天清晨5時多在台南安平外海遭到巴拿馬籍貨輪「恆利HERO INE LUCK」擦撞，導致漁船破損，但貨輪並未停船處理，反而繼續北上肇逃，海巡據報後在東石外海攔下該貨輪，船長允諾由代理公司處理後續民事賠償事宜。航港局則將派人釐清肇事責任。

台南海巡隊長李松樵表示，12月2日清晨5時18分接獲第六巡防區轉118報案，高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」在距離台南安平外海11海浬與不知名船隻擦撞，請求到場協處。台南海巡隊立即通知線上巡防艇，5時53分與漁船會合，發現船首及左舷破損，因東北季風過境，海象惡劣，擔心漁船進水發生意外，立即戒護該船返回興達港。

台南海巡隊獲報同時，第六巡防區透過岸際雷達鎖定可疑船隻，經跨區支援，由布袋海巡船艇由北往南攔阻，8時37分在東石外海13海浬攔下該貨輪，發現該貨輪右舷靠近船身中間的部位受損。