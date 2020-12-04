聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／巴拿馬貨輪擦撞我漁船涉肇逃 海巡協力攔阻蒐證
高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」前天清晨5時多在台南安平外海遭到巴拿馬籍貨輪「恆利HERO INE LUCK」擦撞，導致漁船破損，但貨輪並未停船處理，反而繼續北上肇逃，海巡據報後在東石外海攔下該貨輪，船長允諾由代理公司處理後續民事賠償事宜。航港局則將派人釐清肇事責任。
台南海巡隊長李松樵表示，12月2日清晨5時18分接獲第六巡防區轉118報案，高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」在距離台南安平外海11海浬與不知名船隻擦撞，請求到場協處。台南海巡隊立即通知線上巡防艇，5時53分與漁船會合，發現船首及左舷破損，因東北季風過境，海象惡劣，擔心漁船進水發生意外，立即戒護該船返回興達港。
台南海巡隊獲報同時，第六巡防區透過岸際雷達鎖定可疑船隻，經跨區支援，由布袋海巡船艇由北往南攔阻，8時37分在東石外海13海浬攔下該貨輪，發現該貨輪右舷靠近船身中間的部位受損。
李松樵說，透過無線電與船長通話，證實在台南外海與漁船擦撞，並與船務代理公司取得聯繫，表示獲船東的委託，處理後續民事賠償事宜後放行。他表示，海巡單位後續將提供相關蒐證畫面及代理公司相關文件送交船政機關進行海事調查與評議。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言