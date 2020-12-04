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萬華遶境首日狂吸人潮　警加強守望查獲2把刀

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

一年一度艋舺青山宮遶境正式登場，為期3日的遶境活動前兩日為夜訪儀式，各紅壇吸引上百人觀禮，警方今晚因防制衝突發生，到台北市萬華區艋舺大道、西園路口一處紅壇加強守望，分別在兩名男子身上查獲違禁刀具，詢後依社會秩序維護法開罰。

據悉，遶境期間萬華區設有30餘處紅壇、8處香案，西園路、和平西路三段、環河南路沿線等路段皆吸引大批民眾到場觀禮；其中，今晚10時左右西園路、艋舺大道口旁一處紅壇吸引300餘名民眾圍觀，警方為避免衝突事件發生，派出大批警力到場守望，在分別兩名男子身上查獲1把摺疊刀、1把梳子刀等違禁品，警方將其帶返派出所，詢後依社會秩序維護法裁罰。

警方表示，為期遶境活動順利圓滿，各參加人員、陣頭、神轎務必遵守交通秩序，嚴禁攜帶槍砲、刀械等違禁品，凡打架鬥毆者，警方將以優勢警力強勢壓制，依法送辦，絕不寬貸。

警方查獲兩把違禁刀具。記者李隆揆／翻攝
警方查獲兩把違禁刀具。記者李隆揆／翻攝
警方為避免衝突事件發生，派出大批警力到場守望。記者李隆揆／攝影
警方為避免衝突事件發生，派出大批警力到場守望。記者李隆揆／攝影

遶境 艋舺 神轎

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