萬華遶境首日狂吸人潮　警加強守望查獲2把刀

一年一度艋舺青山宮遶境正式登場，為期3日的遶境活動前兩日為夜訪儀式，各紅壇吸引上百人觀禮，警方今晚因防制衝突發生，到台北市萬華區艋舺大道、西園路口一處紅壇加強守望，分別在兩名男子身上查獲違禁刀具，詢後依社會秩序維護法開罰。

據悉，遶境期間萬華區設有30餘處紅壇、8處香案，西園路、和平西路三段、環河南路沿線等路段皆吸引大批民眾到場觀禮；其中，今晚10時左右西園路、艋舺大道口旁一處紅壇吸引300餘名民眾圍觀，警方為避免衝突事件發生，派出大批警力到場守望，在分別兩名男子身上查獲1把摺疊刀、1把梳子刀等違禁品，警方將其帶返派出所，詢後依社會秩序維護法裁罰。