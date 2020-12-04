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高雄籍漁船擦撞巴拿馬貨輪 航港局將釐清責任

中央社 / 高雄4日電

高雄興達港籍漁船12月2日在台南外海與巴拿馬籍貨輪擦撞，造成漁船破損，但貨輪未停下繼續北上。台南海巡隊今天表示，貨輪業者允諾賠償，交通部航港局將派人釐清肇事責任。

南海巡隊晚間向中央社記者證實，2日清晨5時多接獲高雄興達港籍漁船通報，船隻在台南外海與巴拿馬籍貨輪擦撞破損，所幸無人員傷亡。海巡單位前往查看發現漁船船首和左舷破損。由於當天風浪大，海巡擔心發生危險，便協助漁船戒護送返高雄興達港。

另外，布袋海巡隊也派遣2艘艦艇前往攔截巴拿馬籍貨輪，當天上午8時37分於布袋外海西方10多浬攔到。但因當時達6級風浪，浪高5公尺無法登船，海巡人員便改以無線電聯繫貨輪人員，並透過貨輪船名聯繫上台灣代理公司。

海巡調查，這艘貨輪準備駛向韓國釜山，船身有明顯擦痕，貨輪被攔下後也授權台灣的代理公司負責相關理賠事宜，代理公司並提供船籍證書和保險公司。海巡人員取得相關文件後，才在當天約上午10時放行這艘貨輪。

台南海巡隊指出，後續將交由交通部航港局海事單位鑑定，之後也會再請雙方做筆錄，釐清這起事故原委和相關肇事責任。

海巡 南海 巴拿馬

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