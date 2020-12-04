柯文哲麵店受訪 獨派人士到場抗議店家報警

台北市警方今晚表示，市長柯文哲11月中旬到台北市牛肉麵節番茄組冠軍店泰皇牛將軍小館受訪，但台灣國辦公室主任陳峻涵卻舉牌抗議，店家事後向警方報案，全案依法裁處。

北市警察局內湖分局今晚發布新聞稿表示，柯文哲於11月13日中午到109年度台北市牛肉麵節番茄組冠軍店泰皇牛將軍小館，和業者共同接受媒體訪問，未料陳峻涵進入聯訪會場後還高舉自製看板抗議，藉端滋擾。

店家負責人見狀立即告知陳峻涵其行為已影響店家營運，不歡迎陳峻涵繼續停留店內，明確請其離開，警方也將他請離現場。

事後店家向警方報案，內湖分局受理後，通知陳峻涵到案說明，他已於今天到內湖分局偵查隊製作筆錄，全案詢後依違反社會秩序維護法移請士林地院內湖簡易庭依法裁處。