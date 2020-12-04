假冒雇主謊報外籍漁工需求牟利 仲介遭起訴

宜蘭檢方表示，黃姓男子近年來趁為漁撈雇主辦理仲介的機會，假冒雇主名義謊報需求15名人力，再將虛增入境漁工轉介至其他漁船作業而剝削牟利，今天起訴黃男等3人。

宜蘭地方檢察署發布新聞稿指出，黃男為擴充黑市移工市場，於107年間故意將1名合法外籍漁工通報為失聯，再將漁工轉給位在新北市水產行張姓男子、蔡姓女子進行剝削，迫使這名漁工每天工作超過10小時，沒有休假與加班費。

此外，於108年間，黃男另外介紹1名漁工給張男、蔡女從事出海工作，這名漁工在海上因作業不慎，手指遭截肢後，張男、蔡女竟擅自將漁工轉至水產行，從事低薪且無休假的工作。這名漁工當時想要向勞動部申訴時，還遭恫嚇。

檢方表示，黃男也從106年起，涉嫌趁為漁撈雇主辦理仲介的機會，假冒雇主名義虛報需求15名人力，再將虛增入境漁工轉介至其他漁船作業而牟利。檢方經密集偵查，今天依違反人口販運防制法等罪嫌起訴黃男、張男及蔡女。