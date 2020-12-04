影／找議員當面談未果 竟恐嚇要殺人 男子遭強制送醫

新北市呂姓男子今天至板橋區前往一名女性市議員服務處，表示要與議員當面談未果，竟口出狂言，對服務處人員揚言說「我要殺人。」警方獲報迅速到場逮人，警詢後呂男因神狀況不穩，經衛生局人員評估後強制送醫。

新北市海山警今天下午近3時接獲市議員服務處人員報案表示，50歲呂姓男子到服務處尋求服務，經詢問要服務何事，男子則堅持一定要與議員當面談才肯說。

呂男聽到服務處人員表示，因議員另有行程，目前人不在服務處，呂男當場情緒暴衝失控，不斷大吼大叫，還揚言說「我要殺人。」服務處人員見狀一邊好言安撫，同時打報話報警求助。

轄區派出所獲報出動多名巡邏警力迅速趕抵市議員服務處，將鬧事的呂男當場逮捕，帶返派出所，由於呂男情緒十分激動，警方聯繫消防救護人員及板橋區衛生所人員到場，經專業判斷呂男行為已符合強制送醫要件，警詢後於下午4時40分，由衛生所人員陪同強制送至八里療養院。

海山警分局表示，會將加強轄區市議員服務處巡邏的勤務密度，提升見警率及執法作為，避免再次發生類似情事。