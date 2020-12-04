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影／警查獲偽劣口罩115萬片 並查扣口罩製造機12台

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民王姓男子藉由進口大陸口罩機設備機會，謊稱係國家隊口罩機製造商，以測試製造口罩良率為由，大量製作口罩並冒充為醫療用口罩，批發給網路賣家攫取暴利，經警查獲偽劣口罩達115萬片，並查出已有數萬片流入市面，查扣口罩製造機12台，警方依涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪，將王男等3人移送彰化地檢署偵辦。

刑事警察局電信偵查大隊副大隊長巫建德指出，王嫌製作口罩成本一個約1元，販售4.3元，大盤廠商再賣給網路賣家賣5元，販售給一般消費者大概是6元金額。巫建德指出，調查王嫌一台機器大概可以製造3、4萬多片的口罩，12台機器一天大概可以生產5、60萬片口罩，查獲生產兩個月的時間，生產上千萬元的口罩。

今年8月間，刑事警局電信偵查大隊第二隊接獲情資，在網路上有不法賣家向消費者謊稱販售醫療級口罩，消費者於購買後發現品質不一，故向警察機關舉報，為避免劣質醫療口罩於市面販售，與彰化縣警察局鹿港分局等單位共組專案，並報請彰化地檢署檢察官李秀玲指揮偵辦。

專案小組成員情資分析，循線追查先於雲林縣逮捕林姓網路賣家，並由林姓賣家供述，持續溯源追查上手陳姓出貨商人，並在陳嫌中市西屯區住處進行搜索，當場查扣偽劣口罩20箱，查出貨源係由王姓嫌犯所供應。

檢警蒐證完備後，由檢察官指揮專案小組，針對王姓嫌犯位於中市后里區工廠執行搜索，發現王嫌是口罩製造機廠商，藉由進口大陸口罩機設備機會，謊稱係國家隊口罩機製造商，以測試製造口罩良率為由，大量製作口罩並冒充為醫療用口罩，批發給網路賣家進行販售牟取暴利。

專案小組於現場查扣口罩成品440箱及帳冊等資料，查扣偽劣口罩高達115萬片，口罩製造機12台、口罩分裝機3台、監視錄影主機2台、公司進出貨資料及行動電話10支等證物。

全案依涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、刑法詐欺及藥事法等罪嫌將王嫌等3人移送彰化地檢署偵辦。

王姓男子藉由進口大陸口罩機設備機會，謊稱係國家隊口罩機製造商，以測試製造口罩良率為由，大量製作口罩並冒充為醫療用口罩，經警查獲偽劣口罩達115萬片，查扣口罩製造機12台。圖／警方提供
王姓男子藉由進口大陸口罩機設備機會，謊稱係國家隊口罩機製造商，以測試製造口罩良率為由，大量製作口罩並冒充為醫療用口罩，經警查獲偽劣口罩達115萬片，查扣口罩製造機12台。圖／警方提供
王姓男子藉由進口大陸口罩機設備機會，謊稱係國家隊口罩機製造商，以測試製造口罩良率為由，大量製作口罩並冒充為醫療用口罩，經警查獲偽劣口罩達115萬片，查扣口罩製造機12台。圖／警方提供
王姓男子藉由進口大陸口罩機設備機會，謊稱係國家隊口罩機製造商，以測試製造口罩良率為由，大量製作口罩並冒充為醫療用口罩，經警查獲偽劣口罩達115萬片，查扣口罩製造機12台。圖／警方提供
王姓男子藉由進口大陸口罩機設備機會，謊稱係國家隊口罩機製造商，以測試製造口罩良率為由，大量製作口罩並冒充為醫療用口罩，經警查獲偽劣口罩達115萬片，查扣口罩製造機12台。圖／警方提供
王姓男子藉由進口大陸口罩機設備機會，謊稱係國家隊口罩機製造商，以測試製造口罩良率為由，大量製作口罩並冒充為醫療用口罩，經警查獲偽劣口罩達115萬片，查扣口罩製造機12台。圖／警方提供

口罩 警察 紓困振興

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