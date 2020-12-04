機車族永和發動待轉大富翁 警加派人力疏導

台灣機車路權促進會今（4日）晚間在新北市永和區發動「待轉大富翁」行動，訴求取消機車待轉規定。圖擷自 台灣機車路權促進會臉書

台灣機車路權促進會今天晚間在新北市永和區發動「待轉大富翁」行動，訴求取消機車待轉規定；新北警表示，已加派人力疏導交通，如果交通壅塞影響用路人權益將強勢疏導、執法。

台灣機車路權促進會晚間6時在永和永和路、中正路發動「待轉大富翁」行動，也同步在社群網站臉書（Facebook）直播，整場行動預計持續到晚間8時30分結束。

新北市政府警察局表示，已嚴密規劃勤務、加強疏導，保持路口淨空，現場如果未影響交通順暢，將以疏導為主，但如果造成交通壅塞、影響其他用路人權益，將依道路交通管理處罰條例介入指揮、強勢疏導；駕駛人如果不配合警方指揮或稽查，將嚴正執法，維持交通順暢、安全。

警方表示，新北路口規範機車須二段式左轉，以同向3車道以上或路口行車視線不佳，因應路口特性，不宜開放機車直接左轉。

警方說，根據分析，新北今年1月到11月機車路口肇事情形，其中因機車不遵守標誌、標線轉彎造成交通事故約占3成；相關團體應尊重專業科學評估，有不同意見應循正式管道提出，與主管機關研究及交流意見。

台北市政府考量大同區鄭州路、塔城街口屬多事故路口，8月起取消白牌機車直接左轉，引發機車族不滿；台灣機車路權促進會曾在8月7日、11月20日，在鄭州路與塔城街口，以不斷繞路口待轉方式發動「待轉大富翁」行動抗議。