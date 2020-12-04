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饒舌歌手「雞腿飯」與前女友室友打架濺血 警介入偵辦

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

饒舌歌手「雞腿飯」遭疑似他的林姓前女友爆出家暴事件，指「雞腿飯」會拿行李箱、電視砸她，每次吵架都打爆家裡的衣櫃。本月11日早上7點多，「雞腿飯」涉嫌先「奪命連環call」前女友，再跑到前女友家按門鈴，前女友的室友下樓勸阻，卻遭喝醉的「雞腿飯」拿手機痛毆頭部，血濺滿臉，事後提告傷害。

事發當天，林女在社群軟體Instagram上指控，只要跟「雞腿飯」吵架，他就會把家裡衣櫃、門、房門都打爆，還曾拿行李箱、電視、電風扇、推車、除濕機砸向自己，也曾被「雞腿飯」打臉、被用腳踹，「雞腿飯」還會拿鐵鎚、酒瓶站在床的旁邊盯著自己，非常恐怖。

林女說，今年2月跟「雞腿飯」分手，自己跑去朋友家住一個月，曾偷偷回去不小心被「雞腿飯」撞見，他一路在街上尾隨，抓自己屁股、胸部，非常羞辱女性，大吼大叫說要玉石俱焚，路人聽到勸阻，他還跟路人吵起來，吵到警察來。

林女指出，一個月後「雞腿飯」搬走，自己便搬回家，看見「雞腿飯」寫了2封信在桌上，內容提到幫自己裝了WiFi，不料過了3個月，自己發現裝好的WiFi是針孔，連女性友人到家裡來的睡覺畫面都被拍下。

林女Po出「雞腿飯」在自己朋友的社群軟體亂留言的截圖，包括「幹」、「爛逼」、「被人幹爆」等不堪字眼。

警方本月11日早上獲報，饒舌歌手「雞腿飯」劉姓男子跟林姓男子在台北市大同區承德路一處民宅門口打架，林頭部受傷，劉臉部瘀青，雙方互相提告傷害，警方依規定受理成案。

據了解，劉當時是要找她的前女友，狂按門鈴吵醒前女友室友，室友下樓溝通，雙方打成一團。

「雞腿飯 Raco G」發表不少饒舌歌曲，其中一首歌曲「MONEY IN MY POCKET」，在YouTube留言區被網友諷刺「主職業：拳擊手，副職業：饒舌歌手，斜槓青年欸」。

雙方打架地上沾染血跡。記者蔡翼謙／翻攝
雙方打架地上沾染血跡。記者蔡翼謙／翻攝
雙方最後扭打一團互相提告傷害。記者蔡翼謙／翻攝
雙方最後扭打一團互相提告傷害。記者蔡翼謙／翻攝

室友 門鈴

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