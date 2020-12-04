連江警局辦「小小警察教育營」 小朋友體驗當波麗士
我長大後也想當警察！連江縣警察局今天舉辦「小小警察教育營」，讓幼稚園的孩子，體驗當警察，小朋友在趣味中學習感受警察的工作挑戰，同時也能對警察職業有更深一層的認識與認同，不少小朋友參加後，都說未來要當警察，現場氣氛相當溫馨。
為持續推動安全、健康、幸福社區及擴大社區參與，連江縣警局於今日上午協同介壽國中小附設幼兒園在警察局5樓舉辦「社區治安宣導活動-小小警察教育營」，並由各業務單位組成犯罪預防宣導團，警方以遊戲互動方式活潑生動的告訴小朋友注意道路安全，且遇到危險狀況時，一定要趕快撥打110尋求協助等等。
這群幼稚園小朋友體驗當「波麗士大人」，大家都覺得很有趣，也滿足孩子對波麗士大人工作的好奇，活動還精心設計豐富多元的關卡，訓練孩子的觀察力、分析力及自我保護觀念，小朋友進入警察局參與預防犯罪、交通安全及犯罪預防宣導，建立孩子正確法律觀，各類警察職業體驗，豐富孩子無限的想像。
連江縣警局局長蔡鴻義表示，警察工作以往存有嚴肅、難以親近的刻板印象，希望透過小小警察體驗營活動的辦理，能讓孩子們從小習得守法觀念及學校課程以外的知識，並傳達對兒童安全的議題重視，使小朋友對警察不會感到害怕，因為警察對於小朋友都是親切的，「你若是向他求救，他就會是拼命保護你的人」。
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