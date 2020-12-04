快訊

三個月失業一次？疫情沒學生 大學華語師慘被當免洗筷

連江警局辦「小小警察教育營」 小朋友體驗當波麗士

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

我長大後也想當警察！連江縣警察局今天舉辦「小小警察教育營」，讓幼稚園的孩子，體驗當警察，小朋友在趣味中學習感受警察的工作挑戰，同時也能對警察職業有更深一層的認識與認同，不少小朋友參加後，都說未來要當警察，現場氣氛相當溫馨。

為持續推動安全、健康、幸福社區及擴大社區參與，連江縣警局於今日上午協同介壽國中小附設幼兒園在警察局5樓舉辦「社區治安宣導活動-小小警察教育營」，並由各業務單位組成犯罪預防宣導團，警方以遊戲互動方式活潑生動的告訴小朋友注意道路安全，且遇到危險狀況時，一定要趕快撥打110尋求協助等等。

這群幼稚園小朋友體驗當「波麗士大人」，大家都覺得很有趣，也滿足孩子對波麗士大人工作的好奇，活動還精心設計豐富多元的關卡，訓練孩子的觀察力、分析力及自我保護觀念，小朋友進入警察局參與預防犯罪、交通安全及犯罪預防宣導，建立孩子正確法律觀，各類警察職業體驗，豐富孩子無限的想像。

連江縣警局局長蔡鴻義表示，警察工作以往存有嚴肅、難以親近的刻板印象，希望透過小小警察體驗營活動的辦理，能讓孩子們從小習得守法觀念及學校課程以外的知識，並傳達對兒童安全的議題重視，使小朋友對警察不會感到害怕，因為警察對於小朋友都是親切的，「你若是向他求救，他就會是拼命保護你的人」。

連江縣警察局辦「小小警察教育營」，小朋友參加完活動後，都說以後也要當警察。圖／警方提供
連江縣警察局辦「小小警察教育營」，小朋友參加完活動後，都說以後也要當警察。圖／警方提供
連江縣警察局今天舉辦「小小警察教育營」，小朋友體驗當「波麗士大人」，超開心。圖／警方提供
連江縣警察局今天舉辦「小小警察教育營」，小朋友體驗當「波麗士大人」，超開心。圖／警方提供
連江縣警察局今天舉辦「小小警察教育營」，讓幼稚園的孩子，體驗當警察。圖／警方提供
連江縣警察局今天舉辦「小小警察教育營」，讓幼稚園的孩子，體驗當警察。圖／警方提供

警察 波麗士

延伸閱讀

全國數位等8系統52台將空頻 業界：都是練台生集團投資

永續經營馬祖海洋資源 地方政府3層面推行

馬祖興安專案動土 預計112年完工跨島4營區

聯合報黑白集／戳破連江更名的迷思

相關新聞

待轉大富翁大風吹！從北市吹到永和 今晚6時登場

「台灣機車路權促進會」因不滿機車須待轉轉彎為由，今年11月20日晚上6時在台北市大同區鄭州路與塔城街口舉行「待轉大富翁」...

影／西螺分局警員突昏倒不治 死前身影曝光

雲林西螺分局五十三歲王姓警員今天凌晨在分局值班台勤時，從今天凌晨零時開始執勤，從監視器畫面，看他在事發發生前不久的精神狀...

厲害！雲林警方3小時內在60公里外嘉義尋獲失蹤老人

雲林縣水林鄉張姓失智老人昨天走失，家屬遍尋未著，心急如焚晚間7時趕緊向水林分駐所報案請求協尋；警方偕同雲林救難協會3小時...

一家四口走絕路 高市府社會局長送慰問金5萬元

高雄市大寮區簡姓一家4人今早在高屏溪畔尋短身亡，市府社會局長謝琍琍今天下午到仁武警分局慰問家屬，送5萬元慰問金。謝琍琍表...

蘆洲「殺人」路口決議暫封 里長：里民不希望

新北市蘆洲區永樂街38巷45弄與環堤大道因接連發生死亡事故引發討論，新北市府今再度前往會勘，議員王威元等亦派人前往，最後...

網路起口角互嗆 10多人談判演成大亂鬥1人被砍傷

花蓮18歲楊姓男子疑因感情糾紛，與網友起口角並相約談判，兩派近20人今晨大亂鬥，造成1名男子受刀傷，現場1輛車留有彈孔，...

民眾肯定竹市警一分局破案迅速又親切 陳家欽頒獎勉勵

新竹市警第一分局上月初受理1家診所竊案，員警8小時內迅速破案，逮捕陳姓竊嫌，並擴大偵破陳男所犯的5起竊案，被害人寫信感謝...

高市一家四口走絕路 鄰居怒嗆社工：人死才來有什麼用

高雄市大寮區簡姓一家四人今早在高屏溪畔尋短身亡，簡家人的住家是市價千萬的透天厝，但少往鄰居往來，還有人不知道他們家有兩名...

影／女子寒風中當街昏倒 兩路人伸手急救是急診醫與消防員

新北市一名中年女子昨天疑似身體不適當街昏倒，民眾見狀有人打119報案求救，有兩名熱心民眾伸出援手，替女子進行CPR急救，...

陸軍官校工人撿東西不慎墜亡 高市勞工局勒令停工

26歲劉姓工人上午在陸軍官校施作太陽能板工程時，為撿東西解開安全帶導致從3樓墜地，經送鳳山大東醫院急救不治。勞工局已先勒...

西螺分局員警在分局猝逝 分局長喊：值勤結束一路好走

雲林縣西螺分局警備對員王姓員警今天凌晨在分局值班台值勤0時至8時，在凌晨4時被發現倒臥分局大門前方，被發現送醫不治，倒地...

陸軍官校上午傳工安意外 工人墜樓送醫後不治身亡

高雄陸軍官校今上午10點多時，傳出工安意外，一名劉姓工人在校內3樓施工時，墜落到1樓地面昏迷，軍方趕緊送往大東醫院搶救，...

熱門新聞

高屏溪畔1家4口輕生 2名孩子疑有健康問題

高市一家四口走絕路 鄰居怒嗆社工：人死才來有什麼用

人倫悲劇！高雄大樹夫妻帶二子女轎車上尋短 一家四口不治

一家四口悲劇 男主人自尊強曾婉拒社會局幫忙

影／西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

雙胞胎上學 校門口遭醉漢爆嗆「看什麼？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。