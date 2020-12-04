待轉大富翁大風吹！從北市吹到永和 今晚6時登場

圖為台灣機車路權促進會11月20日於塔城街口舉辦「待轉大富翁」，訴求取消待轉。聯合報系資料照

「台灣機車路權促進會」因不滿機車須待轉轉彎為由，今年11月20日晚上6時在台北市大同區鄭州路與塔城街口舉行「待轉大富翁」活動，今天在臉書預告將於今晚6時在新北市永和區永和路與中山路口再次舉辦活動，表達抗議訴求。

新北警方分析，交岔路口車輛交織情況頻繁，隱藏許多危險，全市路口規範機車須二段式左轉，係以同向3車道以上或路口行車視線不佳因應路口特性不宜開放機車直接左轉，另分析今年1至11月機車路口肇事情形，其中因機車不遵守標誌、標線轉彎造成交通事故約占3成，呼籲機車駕駛人行經路口或轉彎時，均應減速慢行，並遵守交通號誌、標誌、標線及指揮規定，通行才有保障。

針對台灣機車路權促進會今晚6時在永和區舉行「待轉大富翁」活動，新北市警局規畫嚴密勤務，動員75名警力加強疏導保持路口淨空，現場若未影響交通順暢，員警將以疏導為主，若現場已造成交通壅塞、影響其他用路人權益，將依道路交通管理處罰條例第4條、第6條規定介入指揮、強勢疏導，駕駛人若不配合警方指揮或稽查，將依法嚴正執法，以維持交通順暢安全；另新北警方也呼籲相關團體應尊重專業科學評估，倘有不同意見循正式管道提出，與主管機關進行研究及意見交流。

新北警將即時運用新北市iPolice App及交控中心CMS顯示，並協請警察廣播電台隨時插播最新路況，提醒民眾請隨時收聽警廣或注意CMS交通資訊，以便及時避開行駛該路口，以免耽誤寶貴的時間。