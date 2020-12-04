快訊

三個月失業一次？疫情沒學生 大學華語師慘被當免洗筷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

厲害！雲林警方3小時內在60公里外嘉義尋獲失蹤老人

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣水林鄉張姓失智老人昨天走失，家屬遍尋未著，心急如焚晚間7時趕緊向水林分駐所報案請求協尋；警方偕同雲林救難協會3小時內，從遠在6、70公里外的嘉義市尋獲，將老先生平安帶回，寫下北港分局「快尋」記錄，雲林縣警局長朱宗泰也馬上到分局頒發「馬上獎」禮盒鼓勵用心的員警。

患有輕微失智的張姓老翁於昨天上午出門後，即去向不明，家人找遍所有親友及可能去的處所，均未見人影，直到昨晚焦急報警，警方獲報馬上調閱住家附近及沿線監視器，發現老翁騎腳踏車離家，並往水林市區方向前進。

警方一路影帶追蹤，發現老人家在下午13時許，搭上嘉義市公車後即告失聯，警方馬上協請雲林救難協會理事長黃坤原、中隊長吳國輝等人協助，會同警方追查公車時間，及可能搭乘班次的去向，一路不停追蹤，終於在昨晚9時30分許，在嘉義市西區的街上尋獲失蹤的張姓老翁。

從報案到追蹤協尋過程不到3小時，張老先生就平安回家，其家屬感謝萬分，並也稱讚警方的「神追蹤」。雲林縣警察局長朱宗泰今天也會同北港分局長顏偉丞，親往水林分駐所頒發禮盒，表揚水林所副所長吳茂榮、王宥琳等人通力合作，從協尋通報到尋獲失蹤者返家團聚，表現十分傑出，免除家人牽腸掛肚；同時感謝雲林救難協會及各網絡單位的協助。

水林鄉分駐所副所長吳茂榮等人用心協尋，在3小時內在60公里外的嘉義市找到失蹤老人。圖／北港分局提供
水林鄉分駐所副所長吳茂榮等人用心協尋，在3小時內在60公里外的嘉義市找到失蹤老人。圖／北港分局提供
水林鄉分駐所副所長吳茂榮等人用心協尋，在3小時內在60公里外的嘉義市找到失蹤老人。圖／北港分局提供
水林鄉分駐所副所長吳茂榮等人用心協尋，在3小時內在60公里外的嘉義市找到失蹤老人。圖／北港分局提供
水林鄉分駐所副所長吳茂榮等人用心協尋，在3小時內在60公里外的嘉義市找到失蹤老人。圖／北港分局提供
水林鄉分駐所副所長吳茂榮等人用心協尋，在3小時內在60公里外的嘉義市找到失蹤老人。圖／北港分局提供

老翁 嘉義 北港

延伸閱讀

何因？雲林如得「火瘟」 垃圾場一場接一場燒不停

「獅子王」真人版在雲林！下崙國小連摘全國獅賽四冠王

病倒被解讀遭撤換 雲林「鐵打處長」住院報平安

火大！垃圾場燒不停 雲林縣長明天要總檢討今晚又燒

相關新聞

待轉大富翁大風吹！從北市吹到永和 今晚6時登場

「台灣機車路權促進會」因不滿機車須待轉轉彎為由，今年11月20日晚上6時在台北市大同區鄭州路與塔城街口舉行「待轉大富翁」...

影／西螺分局警員突昏倒不治 死前身影曝光

雲林西螺分局五十三歲王姓警員今天凌晨在分局值班台勤時，從今天凌晨零時開始執勤，從監視器畫面，看他在事發發生前不久的精神狀...

厲害！雲林警方3小時內在60公里外嘉義尋獲失蹤老人

雲林縣水林鄉張姓失智老人昨天走失，家屬遍尋未著，心急如焚晚間7時趕緊向水林分駐所報案請求協尋；警方偕同雲林救難協會3小時...

一家四口走絕路 高市府社會局長送慰問金5萬元

高雄市大寮區簡姓一家4人今早在高屏溪畔尋短身亡，市府社會局長謝琍琍今天下午到仁武警分局慰問家屬，送5萬元慰問金。謝琍琍表...

蘆洲「殺人」路口決議暫封 里長：里民不希望

新北市蘆洲區永樂街38巷45弄與環堤大道因接連發生死亡事故引發討論，新北市府今再度前往會勘，議員王威元等亦派人前往，最後...

網路起口角互嗆 10多人談判演成大亂鬥1人被砍傷

花蓮18歲楊姓男子疑因感情糾紛，與網友起口角並相約談判，兩派近20人今晨大亂鬥，造成1名男子受刀傷，現場1輛車留有彈孔，...

民眾肯定竹市警一分局破案迅速又親切 陳家欽頒獎勉勵

新竹市警第一分局上月初受理1家診所竊案，員警8小時內迅速破案，逮捕陳姓竊嫌，並擴大偵破陳男所犯的5起竊案，被害人寫信感謝...

高市一家四口走絕路 鄰居怒嗆社工：人死才來有什麼用

高雄市大寮區簡姓一家四人今早在高屏溪畔尋短身亡，簡家人的住家是市價千萬的透天厝，但少往鄰居往來，還有人不知道他們家有兩名...

影／女子寒風中當街昏倒 兩路人伸手急救是急診醫與消防員

新北市一名中年女子昨天疑似身體不適當街昏倒，民眾見狀有人打119報案求救，有兩名熱心民眾伸出援手，替女子進行CPR急救，...

陸軍官校工人撿東西不慎墜亡 高市勞工局勒令停工

26歲劉姓工人上午在陸軍官校施作太陽能板工程時，為撿東西解開安全帶導致從3樓墜地，經送鳳山大東醫院急救不治。勞工局已先勒...

西螺分局員警在分局猝逝 分局長喊：值勤結束一路好走

雲林縣西螺分局警備對員王姓員警今天凌晨在分局值班台值勤0時至8時，在凌晨4時被發現倒臥分局大門前方，被發現送醫不治，倒地...

陸軍官校上午傳工安意外 工人墜樓送醫後不治身亡

高雄陸軍官校今上午10點多時，傳出工安意外，一名劉姓工人在校內3樓施工時，墜落到1樓地面昏迷，軍方趕緊送往大東醫院搶救，...

熱門新聞

高屏溪畔1家4口輕生 2名孩子疑有健康問題

高市一家四口走絕路 鄰居怒嗆社工：人死才來有什麼用

人倫悲劇！高雄大樹夫妻帶二子女轎車上尋短 一家四口不治

一家四口悲劇 男主人自尊強曾婉拒社會局幫忙

影／西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

雙胞胎上學 校門口遭醉漢爆嗆「看什麼？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。