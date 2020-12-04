厲害！雲林警方3小時內在60公里外嘉義尋獲失蹤老人

雲林縣水林鄉張姓失智老人昨天走失，家屬遍尋未著，心急如焚晚間7時趕緊向水林分駐所報案請求協尋；警方偕同雲林救難協會3小時內，從遠在6、70公里外的嘉義市尋獲，將老先生平安帶回，寫下北港分局「快尋」記錄，雲林縣警局長朱宗泰也馬上到分局頒發「馬上獎」禮盒鼓勵用心的員警。

患有輕微失智的張姓老翁於昨天上午出門後，即去向不明，家人找遍所有親友及可能去的處所，均未見人影，直到昨晚焦急報警，警方獲報馬上調閱住家附近及沿線監視器，發現老翁騎腳踏車離家，並往水林市區方向前進。

警方一路影帶追蹤，發現老人家在下午13時許，搭上嘉義市公車後即告失聯，警方馬上協請雲林救難協會理事長黃坤原、中隊長吳國輝等人協助，會同警方追查公車時間，及可能搭乘班次的去向，一路不停追蹤，終於在昨晚9時30分許，在嘉義市西區的街上尋獲失蹤的張姓老翁。

從報案到追蹤協尋過程不到3小時，張老先生就平安回家，其家屬感謝萬分，並也稱讚警方的「神追蹤」。雲林縣警察局長朱宗泰今天也會同北港分局長顏偉丞，親往水林分駐所頒發禮盒，表揚水林所副所長吳茂榮、王宥琳等人通力合作，從協尋通報到尋獲失蹤者返家團聚，表現十分傑出，免除家人牽腸掛肚；同時感謝雲林救難協會及各網絡單位的協助。