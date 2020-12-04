一家四口走絕路 高市府社會局長送慰問金5萬元

高雄市大寮區簡姓一家4人今早在高屏溪畔尋短身亡，市府社會局長謝琍琍今天下午到仁武警分局慰問家屬，送5萬元慰問金。謝琍琍表示，簡家人未向社會局主動聯繫，社會局服務進不去，類似情況可由政府來照顧，將小孩送去教養院或接受訓練服務。

57歲簡姓男子與52歲妻子帶著一雙兒女走上絕路，兒子24歲、女兒11歲，4人被發現時均已死亡，車上沒有留遺書。簡男胞兄不清楚為何弟弟一家人會想不開，但兩名小孩都是身心障礙者，曾透露「照顧小孩很累、很辛苦」。

今天下午謝琍琍至仁武分局慰問家屬。謝琍琍指出，每一條生命都很珍貴，代表市長陳其邁致贈5萬元，若家屬喪葬費需求，市府會持續提供協助。

簡家兩名子女是身心障礙者，每月補助約1萬元。謝琍琍說，簡父未主動聯繫，只要有管道，社工一定會介入，針對脆弱家庭的關懷，市府可透過里長、里幹事或鄰居朋友等管道來通報，但有些家長不願意子女被外界注意，不讓孩子出來，對此情況社會局沒辦法介入提供服務，父母若身體不好，孩子可交給政府來照顧，透過教養院或訓練服務，類似白天去學校，晚上可回家跟父母一起生活。

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