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蘆洲「殺人」路口決議暫封 里長：里民不希望

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市蘆洲區永樂街38巷45弄與環堤大道因接連發生死亡事故引發討論，新北市府今再度前往會勘，議員王威元等亦派人前往，最後眾人決定將該路口設置紐澤西護欄暫時封閉。

該路口今年初才因一輛特斯拉疑因超速閃避不及，撞上巷弄內駛出欲左轉的車輛，波及一旁過馬路的無辜小女童喪命引發討論，事後有熱心民眾前往勘查，發現巷弄內駛出車輛可能是因視線不佳，被分隔島上路樹、一旁違停車輛等擋住，才會將車頭整個駛到路中央準備轉彎，又加上環堤路道路面過寬，致使行經車輛容易超速，才會導致事故發生。

事後市府便曾進行多次會勘，經商討後，在該路口加裝紅綠燈，並增設人行道、限制分隔島上路樹高度等，但上月29日，一名71歲老婦騎車行經於此，又因在該路口違規迴轉，被對向直行車撞上死亡，市府因此於今天再度前往會勘。

會勘程序於今天下午進行，新北市養工處、交通局、區公所與附近4個里長均到場，議員王威元、黃桂蘭、陳啟能、李翁月娥等也派出服務團隊到場了解，眾人七嘴八舌討論許久，警局交大更於現場坦言「這沒什麼好改善的」，如果封路，民眾到下個路口再迴轉仍會是一樣到的結果，要封就整條路都封，但這不可能。

眾人協商最後，決議將該路段暫時設置紐澤西護欄封閉，行人道、標籤號誌等部分維持，前方測速照相則會根據上個月事故方向轉向，試行觀察成效如何。

當地里長李麗文說，其實當地居民十分反對該路段封閉，因爲會造成居民不便，李麗文認為車禍造成主要是人為因素，一方面行徑環堤路段車輛時速太快，應該加強宣導即可，不需要封閉。

王威元服務團隊亦認為封路沒什麼用，提出或許可以嘗試利用該路段紅綠燈進行管控，但目前決議封路，也只能先看成效如何再說。

現場有里民跳出來陳情，希望市府不要將此路段封閉，造成居民不便。記者柯毓庭／攝影
現場有里民跳出來陳情，希望市府不要將此路段封閉，造成居民不便。記者柯毓庭／攝影
新北市府今天再度前往蘆洲區永樂街38巷45弄與環堤大道路口會勘。記者柯毓庭／攝影
新北市府今天再度前往蘆洲區永樂街38巷45弄與環堤大道路口會勘。記者柯毓庭／攝影
新北市交通大隊在現場和與會議員服務團隊、里長等人溝通。記者柯毓庭／攝影
新北市交通大隊在現場和與會議員服務團隊、里長等人溝通。記者柯毓庭／攝影

事故 路樹

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