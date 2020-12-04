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網路起口角互嗆 10多人談判演成大亂鬥1人被砍傷

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮18歲楊姓男子疑因感情糾紛，與網友起口角並相約談判，兩派近20人今晨大亂鬥，造成1名男子受刀傷，現場1輛車留有彈孔，警方成立專案小組積極追查，已帶回5名涉案人，循線偵辦中。

警方初步了解，18歲楊男疑因感情問題，在社群軟體上與網友起口角，今晨2時在吉安鄉光華村一處空地談判。雙方都找人聲援，現場至少15人大亂鬥，年齡在18歲至20歲之間。

吉安警方獲報趕抵現場，發現疑為楊男找來的18歲彭姓男子右小腿有一處約10公分長刀傷，經消防人員送往花蓮慈濟醫院救治，沒有生命危險；另，彭男的汽車擋風玻璃遭砸毀，楊男汽車後擋玻璃留有彈孔，車內發現一顆彈頭。

吉安警分局立即成立專案小組，封鎖現場鑑識，並調閱周邊路口監視器分析過濾，迅速鎖定特定涉嫌對象，目前已帶回5名涉案人，釐清案情。

警方表示，全案將依違反槍砲刀械彈藥管制條例、聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪偵辦，一定會全力追緝其他共犯，一網打盡，展現維護治安決心。

花蓮縣吉安鄉今晨兩派人馬大亂打，現場一輛車擋風玻璃被砸毀。記者王燕華／翻攝
花蓮縣吉安鄉今晨兩派人馬大亂打，現場一輛車擋風玻璃被砸毀。記者王燕華／翻攝
花蓮縣吉安鄉今晨兩派人馬大亂打，現場一輛車擋風玻璃被砸毀。記者王燕華／翻攝
花蓮縣吉安鄉今晨兩派人馬大亂打，現場一輛車擋風玻璃被砸毀。記者王燕華／翻攝
花蓮縣吉安鄉今晨兩派人馬大亂打，現場一輛車後擋風玻璃留有彈孔。記者王燕華／翻攝
花蓮縣吉安鄉今晨兩派人馬大亂打，現場一輛車後擋風玻璃留有彈孔。記者王燕華／翻攝

吉安 監視器

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