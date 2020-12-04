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民眾肯定竹市警一分局破案迅速又親切 陳家欽頒獎勉勵
新竹市警第一分局上月初受理1家診所竊案，員警8小時內迅速破案，逮捕陳姓竊嫌，並擴大偵破陳男所犯的5起竊案，被害人寫信感謝警方迅速破案並肯定員警親切和善，警政署長陳家欽今天下午到樹林頭派出所頒發破案獎勵金，希望透過表揚鼓勵所有員警見賢思齊，一起為治安打拚。
新竹市1家診所11月1日遭竊賊侵入，偷走負責人手表、皮包等財物，還將轎車開走，被害人打110報案，第1警分局樹林頭派出所及偵查隊員警10分鐘內趕到，積極採證，並在8小時內逮捕陳姓竊嫌，並偵破陳男所犯的多起竊案。
被害人有感於員警迅速破案，順利找回失竊的財物，且態度親切和善，因此寫信給市警局長李安淳，除感謝員警的辛勞，也希望好好獎勵。
陳家欽下午由李安淳陪同到樹林頭派出所頒發破案獎勵金，慰勉員警全力偵此起連續竊盜案的辛勞，由所長姜守鼎等人代表受贈。
陳家欽也與第1警分局基層員警座談，了解目前受理報案的現況及面臨的問題，並提示員警受理報案不能有任何理由拒絶，應以積極展現維護治安的決心與能力，來回應民眾對警察的信任。
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