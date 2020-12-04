快訊

SOGO案羈押立委第一人 陳超明500萬交保

中職／本季FA轉隊第一人 賴鴻誠加入桃猿隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾肯定竹市警一分局破案迅速又親切 陳家欽頒獎勉勵

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市警第一分局上月初受理1家診所竊案，員警8小時內迅速破案，逮捕陳姓竊嫌，並擴大偵破陳男所犯的5起竊案，被害人寫信感謝警方迅速破案並肯定員警親切和善，警政署長陳家欽今天下午到樹林頭派出所頒發破案獎勵金，希望透過表揚鼓勵所有員警見賢思齊，一起為治安打拚。

新竹市1家診所11月1日遭竊賊侵入，偷走負責人手表、皮包等財物，還將轎車開走，被害人打110報案，第1警分局樹林頭派出所及偵查隊員警10分鐘內趕到，積極採證，並在8小時內逮捕陳姓竊嫌，並偵破陳男所犯的多起竊案。

被害人有感於員警迅速破案，順利找回失竊的財物，且態度親切和善，因此寫信給市警局長李安淳，除感謝員警的辛勞，也希望好好獎勵。

陳家欽下午由李安淳陪同到樹林頭派出所頒發破案獎勵金，慰勉員警全力偵此起連續竊盜案的辛勞，由所長姜守鼎等人代表受贈。

陳家欽也與第1警分局基層員警座談，了解目前受理報案的現況及面臨的問題，並提示員警受理報案不能有任何理由拒絶，應以積極展現維護治安的決心與能力，來回應民眾對警察的信任。

警政署長陳家欽（左二）頒發破案獎金給竹市第1警分局樹林頭派出所長姜守鼎（右二）。圖／新竹市警察局提供
警政署長陳家欽（左二）頒發破案獎金給竹市第1警分局樹林頭派出所長姜守鼎（右二）。圖／新竹市警察局提供
新竹市第1警分局受理竊案迅速破案，員警態度親切和善，被害人寫信給市警局感謝員警辛勞。圖／新竹市警察局提供
新竹市第1警分局受理竊案迅速破案，員警態度親切和善，被害人寫信給市警局感謝員警辛勞。圖／新竹市警察局提供

陳家欽 新竹 警察

延伸閱讀

丁怡銘應訊被質疑享特權 警政署長：中正一分局出面說清楚

聯合報黑白集／真敢講的「善意」

參加秋鬥被查水表 藍委批陳家欽狡辯、把民眾當笨蛋

豬農參加秋鬥遊行遭查水表 孫大千批警方造成民眾恐慌

相關新聞

影／西螺分局警員突昏倒不治 死前身影曝光

雲林西螺分局五十三歲王姓警員今天凌晨在分局值班台勤時，從今天凌晨零時開始執勤，從監視器畫面，看他在事發發生前不久的精神狀...

陸軍官校上午傳工安意外 工人墜樓送醫後不治身亡

高雄陸軍官校今上午10點多時，傳出工安意外，一名劉姓工人在校內3樓施工時，墜落到1樓地面昏迷，軍方趕緊送往大東醫院搶救，...

高市一家四口走絕路 鄰居怒嗆社工：人死才來有什麼用

高雄市大寮區簡姓一家四人今早在高屏溪畔尋短身亡，簡家人的住家是市價千萬的透天厝，但少往鄰居往來，還有人不知道他們家有兩名...

一家四口走絕路 高市府社會局長送慰問金5萬元

高雄市大寮區簡姓一家4人今早在高屏溪畔尋短身亡，市府社會局長謝琍琍今天下午到仁武警分局慰問家屬，送5萬元慰問金。謝琍琍表...

蘆洲「殺人」路口決議暫封 交大：沒必要

新北市蘆洲區永樂街38巷45弄與環堤大道因接連發生死亡事故引發討論，新北市府今再度前往會勘，議員王威元等亦派人前往，最後...

網路起口角互嗆 10多人談判演成大亂鬥1人被砍傷

花蓮18歲楊姓男子疑因感情糾紛，與網友起口角並相約談判，兩派近20人今晨大亂鬥，造成1名男子受刀傷，現場1輛車留有彈孔，...

民眾肯定竹市警一分局破案迅速又親切 陳家欽頒獎勉勵

新竹市警第一分局上月初受理1家診所竊案，員警8小時內迅速破案，逮捕陳姓竊嫌，並擴大偵破陳男所犯的5起竊案，被害人寫信感謝...

影／女子寒風中當街昏倒 兩路人伸手急救是急診醫與消防員

新北市一名中年女子昨天疑似身體不適當街昏倒，民眾見狀有人打119報案求救，有兩名熱心民眾伸出援手，替女子進行CPR急救，...

陸軍官校工人撿東西不慎墜亡 高市勞工局勒令停工

26歲劉姓工人上午在陸軍官校施作太陽能板工程時，為撿東西解開安全帶導致從3樓墜地，經送鳳山大東醫院急救不治。勞工局已先勒...

西螺分局員警在分局猝逝 分局長喊：值勤結束一路好走

雲林縣西螺分局警備對員王姓員警今天凌晨在分局值班台值勤0時至8時，在凌晨4時被發現倒臥分局大門前方，被發現送醫不治，倒地...

影／21歲男大生打工下班 騎車疑未依號誌左轉遭撞身亡

新竹市一所科技大學的林姓男大生今天凌晨在健身房打工下班後，騎機車在台61線西濱快速公路竹南路段左轉時，遭直行的大貨車撞及...

高雄4死悲劇／11歲自閉女童昨沒到校 師長嘆：沒想到今出意外

高雄大樹區今早傳出一家四口輕生身亡，其中最小的11歲女兒目前就讀小學六年級特教班，師長接獲噩耗後，十分沈動，校長表示，昨...

熱門新聞

高屏溪畔1家4口輕生 2名孩子疑有健康問題

人倫悲劇！高雄大樹夫妻帶二子女轎車上尋短 一家四口不治

一家四口悲劇 男主人自尊強曾婉拒社會局幫忙

高市一家四口走絕路 鄰居怒嗆社工：人死才來有什麼用

影／西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

影／女駕駛左切不打方向燈 後車叭一聲嚇到釀車禍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。