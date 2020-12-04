創意遊行嘉年華將登場 警加強宣導反毒防詐
台北市警察局今天表示，國際獅子會明天將舉行創意遊行嘉年華活動，自台北捷運善導寺站一路遊行至市政府前，警方也安排聯合犯罪預防宣導攤位，寓教於樂、加強宣導防詐反毒。
市警局發布新聞稿表示，國際獅子會300A1區熱心服務社會，特別於明天舉辦創意遊行嘉年華活動，預計自下午2時起從捷運善導寺站，以創意造型方式沿忠孝東路遊行至台北市政府前，並接續在府前市民廣場舉辦大型宣導活動。
同時，府前市民廣場活動將安排賀蘭海韻不老聯合管樂團（前國防部示範樂隊團員）及南港社區大學進行音樂表演。
市警局說，內政部警政署、刑事局和市警局也將同步配合在活動現場安排聯合犯罪預防宣導攤位，希望藉由寓教於樂方式，加強宣導防詐反毒、維護交通與人身安全等理念，警民攜手打造更堅固綿密的社會安全網絡。
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