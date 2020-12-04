聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市一家四口走絕路 鄰居怒嗆社工：人死才來有什麼用
高雄市大寮區簡姓一家四人今早在高屏溪畔尋短身亡，簡家人的住家是市價千萬的透天厝，但少往鄰居往來，還有人不知道他們家有兩名身心障礙者。今天中午，噩耗消息傳至社區，熟識鄰居難過落淚，恰逢一名高市社會局社工員來訪，鄰居當面嗆說「你們來得太慢，人死了才來有什麼用？」。
57歲簡姓男子與52歲妻子帶著一雙兒女走上絕路，兒子24歲、女兒11歲，4人被發現時均已死亡，車上沒有留遺書。簡男哥哥也不清楚為何弟弟一家人會想不開，但兩名小孩都是身心障礙人士，曾透露「照顧小孩很累、很辛苦」。
簡家人住在大寮區一棟透天厝，市價一千多萬，兩個小孩平日很少出門。鄰居說，簡姓夫妻很可憐，老大有問題，隔了很久才敢生老二，誰知小女兒也不正常，平日只會叫爸媽這種簡單稱謂，夫妻覺得抬不起頭，一直想賣房子搬走；3年前簡妻罹癌，每月房貸一萬多元，曾見夫妻兩人抱頭痛哭，令人心酸。
受訪期間，高市社會局一名男社工到場，鄰居不滿說「來得太慢了」，照顧身障小孩很累，曾目睹簡家小孩很難照顧，出事了才來關心有何用？
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言