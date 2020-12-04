聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女子寒風中當街昏倒 兩路人伸手急救是急診醫與消防員
新北市一名中年女子昨天疑似身體不適當街昏倒，民眾見狀有人打119報案求救，有兩名熱心民眾伸出援手，替女子進行CPR急救，救護人員趕到接手，經持續CPR加電擊，女子恢復心跳，送醫後轉入加護病房住院觀察中。而出手救人的熱心民眾身分曝光，原來是急診室醫師及休假去捐血途中的消防員，暖心舉動讓人比大姆指稱「讚」。
新北市消防局昨天上午8時42分獲報，新店區建國路民權路口有人昏倒在街頭，救護人員趕抵現場時，已有兩名熱心民眾正在為昏倒的48歲女子進行CPR急救。
救護人員到場後接手持續進行CPR急救，女子經電擊後恢復心跳，由救護車送往新店慈濟醫院急救，目前已轉入加護病房住院觀察中。
據了解，兩位熱心路人身分事後曝光，原來是一人是急診室醫師，另一人為新北市消防局新店專責救護隊隊員劉名禎，劉員昨天休假，當時去捐血途中遇到女子昏倒在街頭，也加入急救行列，二人暖心舉動讓人感動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言