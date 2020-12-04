影／女子寒風中當街昏倒 兩路人伸手急救是急診醫與消防員

新北市一名中年女子昨天疑似身體不適當街昏倒，民眾見狀有人打119報案求救，有兩名熱心民眾伸出援手，替女子進行CPR急救，救護人員趕到接手，經持續CPR加電擊，女子恢復心跳，送醫後轉入加護病房住院觀察中。而出手救人的熱心民眾身分曝光，原來是急診室醫師及休假去捐血途中的消防員，暖心舉動讓人比大姆指稱「讚」。

新北市消防局昨天上午8時42分獲報，新店區建國路民權路口有人昏倒在街頭，救護人員趕抵現場時，已有兩名熱心民眾正在為昏倒的48歲女子進行CPR急救。

救護人員到場後接手持續進行CPR急救，女子經電擊後恢復心跳，由救護車送往新店慈濟醫院急救，目前已轉入加護病房住院觀察中。