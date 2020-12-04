陸軍官校工人撿東西不慎墜亡 高市勞工局勒令停工

26歲劉姓工人上午在陸軍官校施作太陽能板工程時，為撿東西解開安全帶導致從3樓墜地，經送鳳山大東醫院急救不治。勞工局已先勒令停工，若有違法將開罰。

高雄市政府勞工局勞動檢查處初步調查，劉姓工人是在施作太陽能板工程，為了撿東西中途解開安全帶，導致墜樓受傷。目前已要求施工單位全面停工，將進行進一步調查，釐清雇主是否違反職安法，並進行裁罰。

陸軍軍官學校政戰主任蔡尚武指出，工人上午10時多在教學大樓3樓施作工程時墜地後，校方和醫官趕往救援，劉男當時已昏迷，身上並無太多外傷，隨即由校方救護車送鄰近的大東醫院急救。

蔡尚武說，已通知廠商和工人家屬，並回報高市勞工局。這項綠能工程是為配合國家發展綠能政策，校方提供公有設施場域給廠商投標施作太陽能板作為綠能發電，目前是第一階段工程。