西螺分局員警在分局猝逝 分局長喊：值勤結束一路好走

雲林縣西螺分局警備對員王姓員警今天凌晨在分局值班台值勤0時至8時，在凌晨4時被發現倒臥分局大門前方，被發現送醫不治，倒地之處留有血跡，初步研判是昏倒時撞地所流，分局長張明盛今天說明事發情況，指王平日有高血壓，是否因氣溫造成身體不適使然，將進一步相驗調查。

西螺分局王姓員警警專六期畢業，是一線三星員警，在103年調至西螺分局轄區服務6年，分別任職埤源、油車等派出所，最近因西螺分局改建，遷至廣興教育農園作為臨時分局，王員奉調支援警備隊。

今天凌晨王員值勤0至8時的值班台，疑因身體不適走出分局大門前透透氣，不料，突然昏倒在門口台階前，身旁流有些許血跡，分局長張明盛說，當時天暗被洽公民眾和警員同時發現，馬上送醫經約一個多小時搶救但仍告不治。

分局長張明盛獲報立刻趕往醫院，但王員仍於5時許搶救無效宣告死亡。張分局長今早帶領在醫院高喊「勤務結束，一路好走！」令人為之動容，警方陪同家屬把大體移回家，現場一片哀傷。

53歲王員服務警界多年，育有兩子，一在航空公司地勤，一在科技公司，都相當傑出，發生不幸，家屬哀痛不已。

據分局同事說，王平常臉都會潮紅，參加常訓時量血壓也都偏高，大家都還提醒他要小心身體，不料這兩天日夜溫差大，晚間氣溫低，仍發生此不幸，大家都對王感到不捨。