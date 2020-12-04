影／21歲男大生打工下班 騎車疑未依號誌左轉遭撞身亡

新竹市一所科技大學的林姓男大生今天凌晨在健身房打工下班後，騎機車在台61線西濱快速公路竹南路段左轉時，遭直行的大貨車撞及，送醫不治；警方初步調查，車禍發生時男大生原本在側車道停等紅燈，但綠燈時疑似未依號誌指示左轉被撞，確切原因和責任仍待調查釐清。

家住苗栗縣竹南鎮、就讀新竹市一所科技大學的21歲林姓男大生凌晨零時許騎機車沿西濱快速公路苗栗縣竹南路段往北行駛，行經天祥街路口左轉時，在路口與50歲楊姓司機駕駛的拖板車大貨車相撞，林姓男大生送醫傷重不治，機車騎士與大貨車司機都沒有酒精反應。