高雄4死悲劇／11歲自閉女童昨沒到校 師長嘆：沒想到今出意外

高雄簡姓一家四口在大樹區高屏溪畔僻處車內引廢氣自殺，釀4死悲劇。記者劉學聖／攝影 高雄大樹區今早傳出一家四口輕生身亡，其中最小的11歲女兒目前就讀小學六年級特教班，師長接獲噩耗後，十分沉痛，校長表示，昨天孩子沒到校，導師追問，孩子的父親說這兩天請假，沒想到今天就出意外。

學校表示，不幸離世的女童，經鑑定為中度自閉伴隨智能低下，有時大小便會失禁，生活無法完全自理，師長很難自她身上了解家庭是否出現異況。

校長表示，過去孩子都由父母分工帶來學校上課，念小五時曾有一段時間請長假，由父母帶會自行照顧。後來得知孩子的母親已屆癌末，可能因為母親健康急轉直下，父親的壓力才過大。

校長表示，發生憾事後，對特教班的同學而言，可能僅止於理解「一位同學沒有來了」，但對知情的其他家長，可能必須適度給予心理建設，班上學童如有需要，也會施以生命教育，平撫他們的心情。

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