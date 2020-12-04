聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄4死悲劇／11歲自閉女童昨沒到校 師長嘆：沒想到今出意外
高雄大樹區今早傳出一家四口輕生身亡，其中最小的11歲女兒目前就讀小學六年級特教班，師長接獲噩耗後，十分沉痛，校長表示，昨天孩子沒到校，導師追問，孩子的父親說這兩天請假，沒想到今天就出意外。
學校表示，不幸離世的女童，經鑑定為中度自閉伴隨智能低下，有時大小便會失禁，生活無法完全自理，師長很難自她身上了解家庭是否出現異況。
校長表示，過去孩子都由父母分工帶來學校上課，念小五時曾有一段時間請長假，由父母帶會自行照顧。後來得知孩子的母親已屆癌末，可能因為母親健康急轉直下，父親的壓力才過大。
校長表示，發生憾事後，對特教班的同學而言，可能僅止於理解「一位同學沒有來了」，但對知情的其他家長，可能必須適度給予心理建設，班上學童如有需要，也會施以生命教育，平撫他們的心情。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言