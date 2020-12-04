高雄大樹一家四口走絕路 發現農民：轎車不熄火怪怪的

高雄簡姓一家四口在大樹區高屏溪畔僻處車內引廢氣自殺，釀4死悲劇，殯葬業者前往現場處理後事。記者劉學聖／攝影 高雄市高屏溪畔今早發生一家四口尋短案，57歲簡姓男子帶著妻子與一兒一女引廢氣走上絕路，年紀最小的女兒年紀才11歲，4人被發現時均已死亡。警方表示，車上沒有發現遺書，家人也不清楚為何尋短。

今天上午8點左右，種植苦瓜的蔡姓農民去田裡工作，在高屏溪堤岸上發現一部白色轎車沒有熄火，而且疑似有引廢氣進入車內，立即通報派出所員警到場查看。警方到場發現，車內竟有4人失去意識，前座1人、後座3人，依年紀判斷，駕駛座上的男子是父親，母親帶著一名年輕兒子與年幼女兒坐在後面。

警方調查，車主是家住大寮的57歲簡姓男子，許姓妻子今年52歲，另兩人是24歲兒子與11歲女兒。

警方指出，死者哥哥認屍無誤，車上沒有發現遺書，因平日少互動，不清楚為何弟弟一家人會相偕走上絕路。高雄地檢署檢察官將到場釐清死因。

簡姓一家人尋短的地點位在高屏溪畔，距離聚落不遠，附近都是種植苦瓜。蔡姓農民說，他一早去田裡工作，看見一輛轎車停放堤岸沒有熄火，直覺認為情況不正常，沒有上前察看，先通報派出所員警到場，後來知道一家四口尋短也很意外，令人難過。

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