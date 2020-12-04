高雄1家4口輕生 男主人胞兄：已經好幾個月沒見到弟弟

高雄市高屏溪畔簡姓男子1家4口疑引廢氣輕生，簡的大哥到場見狀悲痛，表示已經多月沒與弟弟一家人見過面。

據了解，簡姓男子與妻子、兒女同在一車內，引廢氣輕生，簡坐在駕駛座，簡妻與兒女趴躺在後座，當警方到場開啟車門，他們已都死亡。

簡姓男子的哥哥到場指認，確認身分。簡兄向警方說，他和弟弟都住在高雄市大寮區中庄地區，平時有事才聯絡，已經好幾月沒看過弟弟一家人。

警方發覺簡姓男子的轎車，經引轎車的廢氣輕生，車上未發現遺書，也沒其他可疑摻藥的飲料罐。

橋頭地檢署檢察官今天中午12點20分到場相驗，已初步相驗離開；橋檢襄閱主任檢察官王柏敦說，檢察官是去了解現場狀況，會在警方製妥家屬訪查，相驗後由家屬善後。

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簡姓男子一家人輕生的座車。 記者林保光／攝影

簡姓男子一家人輕生的座車。 記者林保光／攝影

仁武分局偵查隊長翁士閔說明案情。 記者林保光／攝影