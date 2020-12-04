影／壯漢上山採藥痛風發作受困 出動直升機才救下山

花蓮一名51歲潘姓男子11月上山採草藥，在海拔1100公尺山區突然痛風發作，右腳膝蓋腫脹，無法行走；因潘男體型壯碩近百公斤，且山區泥濘、山路狹小陡峭不利搬運，救難人員背鏈鋸上山，闢出一塊較平坦空地，申請空勤總隊支援，今天吊掛下山送醫。

潘姓男子家住花蓮富里鄉，11月獨自到富里豐南村大明明山區採草藥，在山區待了多日，突然在海拔1100公尺處痛風發作走不動。他原本請家人送藥上山，但服藥過後不見改善，膝蓋持續腫脹疼痛，11月底向花蓮縣消防局求助。

花蓮縣消防局第三大隊大隊長呂冠辰說，當時又濕又冷，山區道路泥濘，而且十分陡峭，連走路都很困難，更不用說搬抬傷患，因此決定請求空勤總隊支援吊掛。但前幾天天候不佳，直升機無法出勤，救難人員還背著鏈鋸等器材上山，幫潘男搭建一座可遮風蔽雨的臨時工寮，又在附近找一處適合的地區，闢出一小塊空地供直升機吊掛。

空勤總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊，今天上午近7時起飛，7時39分抵達目標區，將潘男吊掛，送到花蓮玉里永昌分校落地，交由醫護人員後送台北榮民總醫院玉里分院治療。