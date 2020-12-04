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一家四口悲劇 男主人自尊強曾婉拒社會局幫忙

聯合報 / 記者徐白櫻林保光王昭月／高雄即時報導

今早8點多有民眾報案指在大樹區大坑路高屏溪河流岸旁發現疑似民眾在車內輕生，員警趕往查看為一家人，研判是引廢氣至車內尋短。記者林保光／攝影
今早8點多有民眾報案指在大樹區大坑路高屏溪河流岸旁發現疑似民眾在車內輕生，員警趕往查看為一家人，研判是引廢氣至車內尋短。記者林保光／攝影
高雄大樹區驚傳人倫悲劇，今早8點多有民眾報案指在大樹區大坑路高屏溪河流岸旁發現疑似民眾在車內輕生，員警趕往查看為一家人，研判是引廢氣至車內身亡。初步了解，死者中母親罹癌，兩名子女有智能障礙，簡父自尊強，曾婉拒社會局介入幫忙。

今天中午12時許，殯儀館人員已到場，準備將遺體移往殯儀館。簡男的胞兄等家人也到場協助善後。

警方調查，當時57歲簡姓男子坐在駕駛座，駕駛後座為52歲簡妻許姓女子，另有分別為24歲兒子、11歲女兒。

警方初步調查，簡家四口輕生機會高，一家經濟狀況不佳，簡妻罹患癌症三期，2名子女都有智能問題，簡男為照顧癌妻及兩名智障子女，經濟壓力沉重。

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高雄簡姓一家四口在大樹區高屏溪畔偏僻處車內引廢氣自殺，釀4死悲劇。記者劉學聖／攝影
高雄簡姓一家四口在大樹區高屏溪畔偏僻處車內引廢氣自殺，釀4死悲劇。記者劉學聖／攝影
今早有民眾報案指在大樹區大坑路高屏溪河流岸旁發現疑似民眾在車內輕生，被發現時已無生命跡象，研判是引廢氣至車內尋短。記者林保光／攝影
今早有民眾報案指在大樹區大坑路高屏溪河流岸旁發現疑似民眾在車內輕生，被發現時已無生命跡象，研判是引廢氣至車內尋短。記者林保光／攝影
今早8點多有民眾報案指在大樹區大坑路高屏溪河流岸旁發現疑似民眾在車內輕生，員警趕往查看為一家人，研判是引廢氣至車內尋短。記者林保光／攝影
今早8點多有民眾報案指在大樹區大坑路高屏溪河流岸旁發現疑似民眾在車內輕生，員警趕往查看為一家人，研判是引廢氣至車內尋短。記者林保光／攝影

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