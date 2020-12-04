西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

雲林縣西螺警分局今天凌晨發生一名王姓員警值班時昏倒送醫不治事件。據了解，王員今天凌晨4點多被同事發現倒地在臨時分局門口中庭，經同事協助通報119送醫至雲林基督教醫院急救後仍不治身亡，分局長張明盛、副分局長黃仁男已趕抵雲基醫院協助家屬處理後續事宜，詳細死因待查。

年約53歲的王姓員警今天擔服0時至8時值班勤務，凌晨4點20分被同事發現倒在西螺警分局臨時分局門口中庭，經通報119後，並於04時46分送至雲林基督教醫院急救，但仍不幸在5點23分急救無效身亡。

據了解，王員原在埤源派出所服務，今年9月因西螺警分局搬遷至臨時分局後，才調動職務到西螺警分局警備隊服務。