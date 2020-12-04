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女主人罹癌兒女身障 一家四口貧病交迫走絕路
高雄大樹區今天發生簡姓一家四口在高屏溪岸引廢氣輕生悲劇，這一家人處境算是弱勢中的弱勢，52歲許姓女主人疑患癌症第三期，57歲簡姓男主人打零工維生，經濟艱辛。兩名兒女分別是兒子24歲、女兒11歲，均為身心障礙者，一家每月領有補助1萬130元 。警方表示，一家四口是大寮區人，現場沒有遺書。
警方調查，簡姓一家四口是被農民發現，農民凌晨出門種苦瓜，發現大樹區大坑路上一輛車發動中，好奇過去查看，發現一家四口躺在後座不動，隨即向警方報案，被發現時已無生命跡象。
據了解，52歲許姓女主人疑患癌症第三期，57歲簡姓男主人原本有上班，3年前離職後打零工維生，經濟艱辛，重擔壓在他肩上。兩名孩子都有先天性智能障礙，兒子24歲、女兒11歲，一家每月領有補助1萬130元 。警方表示，一家四口是大寮區人，現場沒有遺書。
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