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何因？雲林如得「火瘟」 垃圾場一場接一場燒不停

聯合報 / 記者蔡維斌陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣各鄉鎮垃圾場最近如得了「火瘟」一般，近一個月來，連燒6場，12月才4天就燒了兩場，雲林縣府為防護垃圾場安全，12月2日才由縣長張麗善親自召開「掩塒場總體檢」會議，不料，昨天深夜崙背垃圾場又起火，直到今天上午消防隊仍疲於奔命，守在垃圾場收拾殘火中。

為何最近各地垃圾場接連火災，消防單位認為可能和季風轉強有關，提醒各地垃圾場要加強防備。

雲林縣包括斗六、林內等鄉鎮的廢棄物堆置場、垃圾場，近月來相繼發生大火，強大濃煙不但帶來嚴重空氣汙染，大火也燒毀了許多車輛機具，甚至大橋都受損，所帶來的公物損失與橋梁修也達數千萬元。

到底何因造成一連串垃圾場大火，是人為縱火？或是沼氣使然？眾說紛紜，連許多清潔隊員也感不解，火從何來？除了林內垃圾場明確是清潔隊員燒樹枝不慎引起，其餘起火原因仍無解。

據統計，11月發生四起，12月兩起，短短約一個月發生六起垃圾火警，不僅如此，10月間的濁水溪河床也連燒二十多天，對於最近一連串的火災，資深消防員認為可能與季風轉強有關，尤其最近天氣時熱時風，熱悶易生沼氣，一旦起火又有風勢助長，才會引起垃圾場大火。

雲林縣長張麗善對此也表關切，對崙豐榮垃圾場火警，昨晚第一時間已和崙背鄉長李泓儀聯繫，初步了解無堆置易燃物，也排除燃燒樹枝，整起發生原因仍有待火調人員調查。

縣府前天總體檢各垃圾掩埋場後，已盤點須加強的設施、圍籬、消防栓等，包括人員訓練、維護管理，目前獲環保署補助1500多萬改善經費。

張麗善說，垃圾是目前雲林的頭痛問題，垃圾如山，外運焚化的圾垃量從原本140噸只剩下30噸，危機重重，因此，拜託鄉親務必從家戶源頭落實垃圾分類、減量做起，讓資源回收率達49%目標，減輕負荷；廚餘回收部分也請民眾落實收集在廚餘桶，易燃物品切勿丟到垃圾桶裡，以免產生火花，再釀火災，全民共體時艱，解決垃圾燃眉之急。

對於雲林垃圾場不斷發生火警，縣長張麗善請民眾落實分類與回收減量，同時勿將危險起火物品和垃圾混在一起。記者陳苡葳／攝影
對於雲林垃圾場不斷發生火警，縣長張麗善請民眾落實分類與回收減量，同時勿將危險起火物品和垃圾混在一起。記者陳苡葳／攝影

崙背垃圾場昨天深夜又大火，今天上午消防隊仍駐守現場收拾殘火。圖／消防局提供
崙背垃圾場昨天深夜又大火，今天上午消防隊仍駐守現場收拾殘火。圖／消防局提供

大火 火災 張麗善

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