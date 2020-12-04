高屏溪畔1家4口輕生 2名孩子疑有健康問題

警方正封鎖現場處理全案。記者林保光／翻攝 高雄市大樹區高屏溪畔，今天上午，農民發現1輛轎車疑引汽車廢氣進入車內，感覺奇怪，靠近發現4人躺在車內，報警處理。警方到場，發覺4人已經死亡，死者是簡姓男子和妻子、兒女1家4口，全案由警方處理中。據了解兩名孩子疑有健康問題，兒子是重度身心障礙者。

警方調查，這輛轎車停放在大樹區大坑路，位置靠近高屏溪水利署南區水資源局引伏流水的河段旁。1名農民上午8點要去農田，發現這輛轎車引廢氣進入車內，車內有4人昏迷，感覺不對勁，馬上報警。

警方到場發現車內是1家4口，分別是簡姓男子（57歲）、簡妻許姓女子（52歲）和24歲的兒子及11歲女兒。據了解兩名孩子疑有健康問題，兒子是重度身心障礙者。

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