聽新聞
test
0:00 / 0:00
高屏溪畔1家4口輕生 2名孩子疑有健康問題
高雄市大樹區高屏溪畔，今天上午，農民發現1輛轎車疑引汽車廢氣進入車內，感覺奇怪，靠近發現4人躺在車內，報警處理。警方到場，發覺4人已經死亡，死者是簡姓男子和妻子、兒女1家4口，全案由警方處理中。據了解兩名孩子疑有健康問題，兒子是重度身心障礙者。
警方調查，這輛轎車停放在大樹區大坑路，位置靠近高屏溪水利署南區水資源局引伏流水的河段旁。1名農民上午8點要去農田，發現這輛轎車引廢氣進入車內，車內有4人昏迷，感覺不對勁，馬上報警。
警方到場發現車內是1家4口，分別是簡姓男子（57歲）、簡妻許姓女子（52歲）和24歲的兒子及11歲女兒。據了解兩名孩子疑有健康問題，兒子是重度身心障礙者。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言