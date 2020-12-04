人倫悲劇！高雄大樹夫妻帶二子女轎車上尋短 一家四口不治

來自大寮區的夫婦帶著二名子女在高屏溪護岸尋短，全案由警方了解中。記者徐白櫻／翻攝

高雄市大樹區發生人倫悲劇，疑似一家四口，父母親帶著子女，共四人在車上引廢氣尋短，今早8時許在大坑路被路人發現；據了解，是來自大寮區的夫婦帶著二名子女在高屏溪護岸尋短，全案由警方了解中。

今天早上8時許，大樹區大坑路高屏溪河流岸旁發現民眾車內疑輕生，警消接獲報案，趕往現場查看，發現是簡姓夫妻帶著兩名子女在車上，已無生命跡象。

據了解，57歲簡姓男子坐在駕駛座，駕駛後座為簡妻許姓女子（52歲），另有分別為24歲的兒子及11歲的女兒，警方已通知死者家屬到場，輕生原因仍待調查。

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