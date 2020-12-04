彰化八卦山139線又見轎車自撞嚴重毀損 警方將不定時派崗測速

又是139！彰化八卦山縣道139線大彰路上月30日下午才發生大葉大學學生騎機車自撞身亡，昨天下午再有一輛轎車行經139線19公里處，疑似轉彎過當車輛失控打滑撞上對向路樹，車身包覆樹幹，嚴重損毀，安全氣囊彈開，張姓駕駛右手腳挫傷送醫，酒測值零，他供稱是試車不慎肇事。

警方調查，25歲張姓男子昨天下午4時40分許，駕駛轎車沿139線往彰化市方向行駛，在行經19公里處也就是顏氏牧場前，疑似轉彎過當車輛失控打滑，造成右車身撞擊對向路邊路樹，右側車門、鈑金毀損、擋風玻璃碎裂、安全氣囊彈開，張姓男子右手腳挫傷，消防局救護車據報後，將他送醫，並無大礙。

昨天下午這件轎車自撞車禍，距上月30日大學生自撞身亡的「奪命彎道」，即20公里處、卦山少林寺牌樓前路段，才約1公里。

累計彰化八卦山139線今年已發生4件死亡車禍，其中兩人為大學生，儘管縣府10月21日起，已139線大彰路從台74線甲線東外環路口至瑩光橋路段，時速從50公里降到40公里，警方並加強測速取締，假日並編排警網加強稽查，但還是車禍不斷。