影／高雄轎車為閃避迴轉轎車險衝入民宅 成排機車噴飛
高雄市新興區今天上午發生轎車衝撞成排機車車禍，侯姓男子開車為閃避另輛迴轉轎車，衝向對向的人行道，撞上停放路邊停車格的6輛汽機車，機車遭撞噴飛上人行道受損，他的轎車也險些撞入路邊商家，幸及時在騎樓地煞車才沒衝入屋內，未造成傷亡。確實肇事原因由警方調查中。
警方表示，今天上午8點30分左右，侯姓男子（51歲）駕駛轎車沿高雄市新興區七賢二路由東向西行進，他稱當時同向外車道有輛轎車要迴轉，他為了散避迴轉轎車，才不慎衝撞停放七賢二路旁的汽機車，衝上人行道。
據了解，警方找到開轎車在七賢二路與南台路口迴轉的柯姓女子，柯女向警方說她準備在附近停車場停車，因開過頭才迴轉。確實肇事原因仍待交通事故鑑定。
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