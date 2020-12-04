影／八通關古道再傳山難 24歲黃姓山友失足墜谷身亡

24歲黃姓山友自訂秀姑巒山二日登山，因未按規劃時間12月2日下山，且與家人失聯，南投縣消防局昨天組成地面搜救部隊，今天一早搜救人員前往乙女瀑布附近崩塌地搜尋，上午8時45分回報已於崩塌地溪谷中，發現黃男的遺體，由直升機吊掛帶回。

南投縣消防局第一梯次搜救人員昨晚紮營樂樂山屋後，早上在溪谷找到黃姓山友遺體，搜救人員透露，山友可能想省下兩小時的高繞路段，因而摔落位於乙女瀑布後的舊路山谷，可能是 起不來…失溫走了，因此強烈建議山友，「走八通關古道不要走舊路，寧願多走兩個小時高繞，請切記！」

南投縣消防局表示，黃姓男山友自訂登山計劃後，11月30日在家整理登山重裝備，12月1日凌晨2點騎機車停放東埔登山口附近後入山，原訂12月2日下山回到出發點，但遲至今天始終未與家人聯絡，黃姓家屬因而擔心報案指稱，兒子自屏東新園鄉騎乘機車出門，當天抵達南投信義鄉並夜宿望鄉民宿，隔天計劃25小時（60.99公里）獨攀秀姑巒山再返回出發點。