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打瞌睡撞斷紅綠燈和路燈沒刑責 司機仍至少賠4萬元修復
陳姓司機今天上午約7點駕駛油罐車行經員埔路，先撞上紅綠燈交通號誌桿，再撞上LED燈桿，他沒受傷，號誌桿和燈桿卻被撞斷並卡在車頭和油料罐體之間，警方到場都傻眼，想不透怎麼能撞成這樣。
警方調查，油罐車行經員林市員埔路，在三潭巷口由西往東的內側道，先撞紅綠燈交通號誌，再撞LED燈桿，號誌桿和燈桿被撞斷後卡在車頭和油料罐體之間，被拖曳數公尺，車頭右側撞分隔島而凹陷，陳姓司機（35歲）幸未受傷。
警方表示，陳姓司機供稱清晨駕駛感到勞累，一時恍神撞上交通號誌等公共設施，強烈撞擊讓他睡意全消，從左側後照鏡發現交通號誌等設施被車子拉著跑。因陳男並未造成他人的身體和財物受傷，警方依違反交通規則處罰，並要求修復交通號誌，員林市公所也會求償整修路燈等相關設施，陳姓司機將面對估計至少4萬元的賠償。
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