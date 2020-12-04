八八快速道路深夜2車追撞停路肩 導致後方轎車再撞重機

八八快速道路屏東萬丹往東路段，昨天晚上23時許，於14.6K處發生連環車禍事故，經警方調查，先是一輛深色轎車與白色轎車擦撞，隨後兩車停在路肩協調並報警，後方的黃牌大重機見狀緊急煞車，卻遭後方另一輛白色轎車追撞，隨後騎士倒地，身上多處擦挫傷，所幸，送醫救治後，並無生命危險，至於詳細事故原因，仍待警方釐清。

這起車禍發生於昨天晚上11時15分，兩輛轎車於台88快速道路東向14.6K處發生兩車前後碰撞事故，隨後，後方一部由鍾姓男子（27歲）駕駛的黃牌大重機，眼見前方車禍緊急煞車，卻遭後方另一輛白色轎車追撞，形成同一路段兩起追撞車禍的局面。

鍾男遭後方白色轎車追撞後倒地，導致身體多處擦挫傷，警消獲報到場，將鍾送醫救治，所幸，他經搶救後並無生命危險，其他駕駛並無任何傷亡，警方也對每個肇事駕駛施作酒測，皆無飲酒情事，目前警方已調閱行車紀錄器及監視器畫面，以釐清肇事經過。

八八快速道路屏東萬丹往東路段14.6K處，昨天晚上發生2起追撞車禍事故。記者陳弘逸／翻攝 八八快速道路屏東萬丹往東路段14.6K處，昨天晚上發生2起追撞車禍事故。記者陳弘逸／翻攝