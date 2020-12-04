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天氣驟冷男開車中風昏迷 台南佳里警正確判斷救了一命

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南佳里警分局後港派出所警員王俊清（右）研判駕駛可能中風，同步通知救護車趕來救人。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警分局後港派出所警員王俊清（右）研判駕駛可能中風，同步通知救護車趕來救人。記者吳淑玲／翻攝
台南將軍青鯤鯓陳姓男子（62歲）2日晚間駕駛小貨車行經七股區台17線165公里處，疑身體不適，臉色蒼白，將車子停放在外側道及路肩上，民眾發現報案後，佳里警分局後港派出所警員王俊清立即趕赴現場，並同步通知119派遣救護車，王員到達現場時，該輛自小貨車男姓駕駛昏睡中，駕駛座車門旁有嘔吐物，王員見狀立即呼喊昏睡駕駛，稍稍恢復意識駕駛有氣無力告知「開車途中忽然覺得身體不適，並嘔吐昏迷」，聽到警員呼喊才有意識。

因案發現場燈光昏暗，過往車輛車速相當快速，為確保陳姓駕駛及用路人行車安全，王員等待救護車到場救護時，同時在現場指揮交通，引道車輛減速通過。待救護車抵達現場時，王員見陳姓駕駛身體相當虛弱，無法移動身體下車，且車輛停放位置無法擺放救護架，情況緊急，人命關天，當機立斷，立即與救護人員合力推移自小貨車到較寬闊的路面，由救護人員實施初步救護後，再送往佳里奇美醫院急救，經醫師初步診斷疑似有小中風症狀，暫無生命危險。

佳里分局指出，警員王清俊接獲報案，除立即趕赴現場外，並同步通知救護車到場救護，爭取黃金寶貴時間，即時救援，挽救陳姓駕駛寶貴生命，令家屬十分感謝。分局分局長甘炎民強調，警察的工作不單是依法行政、干涉取締，除了維護治安，也會本著同理心主動關懷需要幫助的民眾，若有民眾需要幫忙或有任何緊急情事，均可撥打110尋求警方協助，員警將會竭盡所能提供專業服務。

台南佳里警分局後港派出所警員王俊清。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警分局後港派出所警員王俊清。記者吳淑玲／翻攝

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