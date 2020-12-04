影／台南北區連棟式住宅火警 加蓋鐵皮屋冒濃煙3人逃生

台南市北區小東路307巷弄內連棟式住宅今天清晨3時29分傳出火警，住宅3樓加蓋鐵皮屋冒出陣陣濃煙，致兩側房屋岌岌可危，消防局救災救護指揮中心據報後派出大批人車前往灌救，起火戶2名住戶及鄰戶1名住戶共3人緊急逃生脫險，火勢經控制未延燒，消防人員滅火後入內調查，起火點位在3樓房間，屋內雜物付之一炬，住戶不解為何起火，消防局表示，起火原因仍待鑑定。

這場火警發生在清晨時分，「著火了！」有住戶聽到家人呼救，沒時間添加衣物，穿著內衣、褲就往外跑。面對鄰居關心，直說不知為何起火？隔壁鄰居見狀也緊急逃生，自行跑出屋內，幸無人員受困。