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四個月來第5起！ 雲林崙背豐榮垃圾場暗夜火警
四個月來第5起！雲林縣昨深夜再發生垃圾場火警，崙背鄉豐榮垃圾場晚上11時許起火燃燒，尤其強風吹拂，火勢一度猛烈延燒，消防局獲報後出動4部救災、救護車前往灌救，消防人員佈水線搶救後，火勢在凌晨1點52分撲滅，詳細起火原因待查。
消防局昨晚11點6分獲報豐榮垃圾場起火，共派遺崙背、北五、第二大隊等多部消防車及救災、救護車，共12人到場搶救。
現場為開放式垃圾掩埋場，燃燒面積約150平方公尺、無財物損失，起火原因有待火調人員消防鑑定釐清。
不過連月來幾場火警都發生在垃圾場、資源回收場，不僅消防人員奔波救災，累計災損恐不只千萬、難以估算。
2日下午縣長張麗善才和虎尾鎮長丁學忠、莿桐鄉長林靖焜、古坑鄉長沈勝騰、二崙鄉長鍾福助等人總體檢各公有掩埋場設備，不料才過32小時就又發生一起火災，彷彿「火瘟」上身，縣政府的改善作為恐須再加緊腳步，才能防止火災再度發生。
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