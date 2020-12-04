老農除鼠害放捕獸鋏害貓咪誤觸慘死 遭家畜所法辦

嘉義縣新港鄉70歲林姓老農為除鼠害，在田間四周放置4個捕獸鋏，造成1隻貓咪誤觸斷肢慘死，老農行為其情可憫，但於法不容。記者魯永明／翻攝 嘉義縣新港鄉70歲林姓老農，在高鐵新港段鐵軌下方農地種稻，為除鼠害，在田間四周放置4個捕獸鋏，10月間造成1隻貓咪誤觸斷肢慘死，民眾向家畜疾病防治所檢舉，動保人員前往調查，查獲林姓老農放置捕獸鋏，違反動保法，老農放捕獸鋏除鼠害行為，「其情可憫，但於法不容」，除依動保法裁罰最低1萬5千元，昨天移送法辦，這是縣內首件查獲捕獸鋏案例。

捕獸鋏常傷及無辜引發動保團隊抗議，農委會在動物保護法增訂不得製造、販賣或陳列捕獸鋏，違反最少罰1萬5千元，家畜所10月獲報，到新港鄉共和村救援1隻誤觸捕獸鋏的受困貓咪，發現牠左前腳遭捕獸鋏夾斷多時發黑。

動保人員將受傷貓咪救回搶救，仍告不治，擔心現場仍有捕獸鋏，傷及無辜動物，到當地地毯式搜索，在稻田雜草叢處找到4個捕獸鋏，根據田地號追查到70歲林姓老農，林姓老農坦承為除鼠害放捕獸鋏，不知用捕獸鋏違法，當動保人員告訴他觸犯動保法，將被罰1萬5千元，還要法辦，嚇得說不出話。