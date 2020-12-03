金門畜試所暗夜大火 火燒面積逾500平方公尺

金門連日來缺水造成旱災，連帶著火警頻傳。今天晚間19點53分金門縣畜產試驗所內羊隻飼養區外圍牧場忽然發生大火，在東北季風的助長下，火勢一發不可收拾，一直到接近22點50分，才將火勢完全撲滅，估計火燒面積逾500平方公尺，金門縣畜試所長陳家輝表示，初步察看並沒有建築物與動物受波及；起火原因尚待調查。

金門縣消防局表示，今天晚間接近8點，接獲民眾報案，畜試所內部羊舍對面樹林忽然發生大火，熊熊大火，讓所內的動物也受到驚嚇，消防局出動15名消防隊員，水箱車4輛、水庫車1輛、救災指揮車1輛，各式消防車輛6台，前往灌救。

陳家輝在9點多獲報也趕往現場協助處理，陳家輝表示，大火都集中在樹林周遭，初步查看並沒有羊隻等動物遭到波及，所內建築物也沒被燒到；消防隊在21點32分將火勢控制住，22點56分將火勢完全撲滅。