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金門畜試所暗夜大火 火燒面積逾500平方公尺
金門連日來缺水造成旱災，連帶著火警頻傳。今天晚間19點53分金門縣畜產試驗所內羊隻飼養區外圍牧場忽然發生大火，在東北季風的助長下，火勢一發不可收拾，一直到接近22點50分，才將火勢完全撲滅，估計火燒面積逾500平方公尺，金門縣畜試所長陳家輝表示，初步察看並沒有建築物與動物受波及；起火原因尚待調查。
金門縣消防局表示，今天晚間接近8點，接獲民眾報案，畜試所內部羊舍對面樹林忽然發生大火，熊熊大火，讓所內的動物也受到驚嚇，消防局出動15名消防隊員，水箱車4輛、水庫車1輛、救災指揮車1輛，各式消防車輛6台，前往灌救。
陳家輝在9點多獲報也趕往現場協助處理，陳家輝表示，大火都集中在樹林周遭，初步查看並沒有羊隻等動物遭到波及，所內建築物也沒被燒到；消防隊在21點32分將火勢控制住，22點56分將火勢完全撲滅。
金湖消防隊也說，因為近日來東北季風強勁，加上樹林內很多乾枯枝葉，現場火勢一發不可收拾，灌救十分危險，為防護羊舍，他們後續也以山貓清理火場。詳細的起火原因，尚待火調科調查中。
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