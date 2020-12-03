台中大里縱火案 疑和屋主長期照顧癱妻有關

台中市大里區合信街王姓市民下午涉嫌對妻子潑灑易燃物後縱火，造成妻子和自己都被火燒傷，送醫因傷重都在加護病房治療，並有生命危險。當時自外返家的大兒子聽到母親哀號聲，立即進屋拉了水管滅火搶救，幸火勢未進一步釀災，連他自己的手也被火燙傷，但對於為何發生此事？他則說，當時他不在，也不了解。

但據鄰居指出，王姓市民（65歲）的妻子（66歲）因中風癱瘓，平常住在一樓由王照料，王長期以來身心壓力頗重，上午兒子和他為了垃圾清理的問題發生口角，懷疑因此造成王的情緒不佳，但是否因此造成王想不開而涉嫌縱火？因兩人都傷重住院，尚有待警方進一步調查。

據了解，王家大兒子下午4時許返家時，在門外聽到母親哀號呼救，他從鋁門外看到母親身上著火，趕緊進去後拉了水管替母親滅火，並打電話報案。後來又在二樓發現父親把臥室房門反鎖，房裡冒出煙霧，他撞開門看見父親在燒棉被，趕緊再滅火，並替父親灌救。

消防人員據報抵達時，發現王姓市民有30%燒傷，王妻則有80％的3度燒傷，兩人當時意識均清醒，趕緊將兩人送醫急救。王家大兒子此時仍責怪父親造成這樣的後果，並與父親爭吵。他向消防人員說，下午返家時聽到媽媽的哀號時「悲劇已經發生！」。

消防人員在現場聞到汽油味，並在一樓客廳發現裝著汽油已有些融化的寶特瓶，另並在一樓餐廳地上和二樓主臥地板上各發現一個打火機，而餐廳餐桌和二樓臥房的床上棉被都有被燒痕跡，還有一個嬰兒車也被燒毀。至於何處才是起火點，仍待消防人員進一步鑑識。